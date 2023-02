Mehr Geld für Grundschullehrer in Hessen - doch es gibt auch Kritik

Lehrkräfte in Hessischen Grundschulen bekommen ab August 2023 schrittweise mehr Geld. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Grundschullehrkräfte in Hessen bekommen ab August schrittweise mehr Geld. Die geplante Neuregelung trifft auf Zustimmung, aber auch Kritik. Warum, das erfahren Sie hier:

Fulda - Hessische Grundschullehrkräfte bekommen ab August schrittweise mehr Geld. Aus dem Landkreis Fulda kommt unisono Zustimmung für die Neuregelung. Einzig der Philologenverband fordert im Umkehrschluss auch eine Anhebung für Gymnasiallehrer.

Der Philologenverband spricht sich gegenüber fuldaerzeitung.de dafür aus, dass auch die Besoldung für das gymnasiale Personal erhöht wird.

Die Hessische Landesregierung will mit der Neuregelung den Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Bundesländern angehen und den Beruf so attraktiver machen. Denn Hessen steht mit der Anhebung nicht allein da: Nordrhein-Westfalen hat die Anpassung auf A13 bereits vorgenommen, Bayern und Niedersachsen haben sie ebenfalls angekündigt. Die Anhebung erfolgt in sechs Schritten bis 2028. Dann stehen Grundschullehrer auf einer Stufe mit Gymnasiallehrern.