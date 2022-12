Messerangriff: Jugendlicher schwer verletzt - Mutmaßlicher Täter erst 15 Jahre alt

Von: Florian Dörr

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen gerät am Bahnhof Rüsselsheim aus dem Ruder. Ein 17-Jähriger wird schwer verletzt, der mutmaßliche Täter ist erst 15 Jahre alt.

Rüsselsheim - Heftige Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag (14. Dezember) in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau). Nach Angaben der Polizei waren am gegen 15.20 Uhr am Bahnhof zwei Jugendliche aneinander geraten. Der Konflikt zwischen dem 15-Jährigen und dem 17-Jährigen eskalierte.

So wurde der 17-Jährige am Bahnhof Rüsselsheim letztlich durch Messerstiche schwer verletzt. Er kam zur Versorgung ins Krankenhaus. Der 15-Jährige, dessen Identität schnell geklärt war, weil sich beide Jugendliche kannten, konnte zunächst flüchten. Inzwischen - nach „intensiven Fahndungsmaßnahmen“ - ist er gefasst, berichtet fnp.de.

Messerangriff am Bahnhof Rüsselsheim: Mutmaßlicher Täter gefasst - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Messerangriff von Rüsselsheim ist der Täter auf der Flucht. © 5vision.media

Über die Hintergründe der Tat am Rüsselsheimer Bahnhof konnte die Polizei am Donnerstagmorgen noch keine Angaben machen. Weitere Details werden im Laufe des Tages erwartet. Der Vorfall soll sich nach Informationen der Main-Spitze auf dem Bahnsteig der Linien S8 und S9 in Richtung Frankfurt ereignet haben. Der Bahnverkehr war zwischenzeitlich beeinträchtigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter 06142/6960 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (fd)

