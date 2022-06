Besuche aus dem Rock-Olymp: Metallica-Stars kommen wegen Klamotten hessische Kleinstadt

Von: Stefan Ruhl

Teilen

Co-gebrandete Shirts, Pilot Jacket, Denim Cargos, Stahlkappenschuhe: Zum Festival-Sommer präsentieren Strauss und Metallica die neue Kollektion. © Engelbert Strauss

Metallica und der Hersteller Engelbert Strauss bringen eine gemeinsame Kollektion auf den Markt. Die Band besucht zum Auftakt den Standort in Biebergemünd.

Schlüchtern - Weltstars sind in Schlüchtern nicht jeden Tag zu Gast. Mit zwei Mitgliedern der Band Metallica sind nun aber zwei Musiker aus dem Rock-Olymp in die Stadt im Main-Kinzig-Kreis nahe Hanau herabgestiegen, wie op-online.de berichtet.

Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo haben bei einem Besuch der Strauss CI Factory in Schlüchtern den symbolischen Startschuss für die gemeinsame Kollektion mit Engelbert Strauss gegeben. Das Highlight ist der Stahlkappenschuh „Metallica Safety Boots“, so das Unternehmen in einer Pressenotiz.

Metallica Die Heavy Metal-Band Metallica gehört zu den bekanntesten Bands im Genre des Heavy Metal. Sie wurde 1981 in Los Angeles gegründet und ist seit 1982 in San Francisco ansässig. Die Band hat bisher 110 Millionen Alben verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Zusammen mit Slayer, Megadeth und Anthrax brachten sie das Genre in den 80er/90er auf ein neues Level und sorgten für viel Zulauf an Fans. Aktuell gehören ihr Sänger James Hetfield (Gründer), Schlagzeuger Lars Ulrich (Gründer), Leadgitarrist Kirk Hammett und Robert Trujillo für den E-Bass und Hintergrundgesang, an. (www.rockhall.com und www.allmusic.com)

Neben den Sicherheitsschuhen werden auch andere Kollektionsbestandteile, wie T-Shirts, Pullover, eine Jacke und Jeanshosen, verkauft. Das Design orientiert sich dabei am Brand der Band und alle Schritte werden mit Metallica abgestimmt, heißt es weiter.

Zum Verkaufsstart haben die Stars von Metallica das symbolische Go für die gemeinsame Kollektion gegeben. © Engelbert Strauss

Metallica-Stars in Schlüchtern: Begeisterung über neue Kollektion

Robert Trujillo sei von der CI Factory begeistert gewesen: „Von Hightech zu Handwerk“, sagte er während eines Rundgangs mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Mitgliedern der Familie Strauss.

Die Kooperation ist Teil einer globalen Strategie von Merchandise Artikeln, um die Marke Metallica auszubauen und die Nachfrage bei Fans und Liebhabern zu bedienen. Hierbei handelt es sich um eine Neuauflage der Kollektion, die es in anderer Form bereits gab. Die neue, limitierte Kollektion ist seit vergangener Woche erhältlich.

Trotz aller Erfolge bleibt auch das Unternehmen Engelbert Strauss nicht vom Fachkräftemangel verschont. Bereits 2017 warnte es vor den Folgen. Vor allem in der IT-Branche und der Bekleidungstechnik. (stru)