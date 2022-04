Illegales Autorennen? Mann bei Unfall schwer verletzt

Von: Sebastian Richter

Bei einem Unfall in Michelstadt (Odenwaldkreis) wurde ein 79-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei geht von einem illegalen Straßenrennen aus. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

In Michelstadt (Odenwaldkreis) ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Zeugen berichten von einem illegalem Straßenrennen.

Michelstadt – Ein mutmaßliches Straßenrennen hat in Michelstadt (Odenwaldkreis) zu einem Unfall geführt. Dabei ist ein Mercedes mit einem Skoda zusammengestoßen, wie die Polizei berichtet. Ein 79 Jahre alter Mann wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend (31.01.2022) schwer verletzt, wie die Polizei berichtet.

Ein 24-jähriger Mann rammte demnach nahe dem Bahnhof in Michelstadt gegen 18.30 Uhr mit seinem Mercedes einen gerade auf die B45 abbiegenden Skoda. Der 79-jährige Mann am Steuer des Skoda wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen ging die Polizei zunächst davon aus, dass sich der jüngere Fahrer ein Rennen mit einem weiteren Autofahrer geliefert hatte. So sahen Passanten noch einen schwarzen SUV am Unfallort. Von dem zweiten Fahrzeug fehlt allerdings jede Spur, wie op-online.de berichtet*.

Unfall nach mutmaßlichem Straßenrennen in Michelstadt: Polizei sucht Zeugen

Dem 24-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Beide Wagen wurden zur Klärung des Unfallhergangs beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro. Die Unfallstelle an der B45 bei Michelstadt war für rund vier Stunden gesperrt.

Für die weitere Klärung des Unfalls sucht die Polizei nach Zeugen. Besonders der schwarze SUV liegt im Fokus der Ermittler. Hinweise nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953 - 0 entgegen.

Erst vor wenigen Tagen kam es in Erbach direkt neben Michelstadt zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt* wurden. (spr/dpa) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.