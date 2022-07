Mordfall aufgeklärt: Trio nach Tod von Heroinhändler angeklagt

Nach dem Mord in der Gießener Hindemithstraße wird Anklage gegen drei Männer erhoben. Es geht um Habgier und Raub.

Gießen - Weniger als ein halbes Jahr nach dem Raubmord in der Hindemithstraße in Gießen scheint das Verbrechen aufgeklärt zu sein. Wie die Staatsanwaltschaft Gießen auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt, ist bereits Ende Juni Anklage gegen drei Männer erhoben worden. Sie sollen am 28. Februar zwei ihnen als Heroinhändler bekannte Personen überfallen haben. Einer der beiden, ein 53 Jahre alter Mann, starb infolge massiver Gewalteinwirkung. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Georgier im Alter von 39, 43 und 44 Jahren, wie giessener-allgemeine.de berichtet

An jenem Montagabend Ende Februar müssen sich brutale Szenen in dem Gießener Appartementblock abgespielt haben. Während der 44 Jahre alte Angeschuldigte an der Tür Schmiere gestanden haben soll, hatten die beiden anderen Männer nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft den 56- und den 53-jährigen Mann geschlagen, getreten und geknebelt. Ihre Beute: unter anderem 15 Gramm Heroin. Der 56-Jährige starb infolge der massiven Gewalteinwirkung, das drei Jahre jüngere Raubopfer im Mai. Sein Tod sei aber keine direkte Folge des Überfalls, sagt Staatsanwalt Rouven Spieler.

Mord in Gießen: Immer wieder Drogendelikte am Tatort

Dem 39- und dem 43-Jährigen wird gemeinschaftlicher Mord aus Habgier, gemeinschaftlicher Raub mit Todesfolge und gemeinschaftlicher unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln in Tateinheit sowie gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 44-Jährige wird sich wegen Raubes mit Todesfolge und gemeinschaftlichen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in Tateinheit sowie gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Mitarbeitende der Spurensicherung betreten Ende Februar den Appartementblock an der Hindemithstraße. ARCHIV © Kays Al-Khanak

Tatort war das Mehrfamilienhaus an der Hindemithstraße 13. Das Gebäude befindet sich in einer Sackgasse nahe der Ausfahrtstraße Richtung Klein-linden und Autobahn. Es ist in die Jahre gekommen, viele Balkone sind vollgestellt, einige Fenster notdürftig mit Decken abgedunkelt. Über 60 Mietparteien wohnen in dem Appartementblock, in dem es immer wieder zu Polizeieinsätzen wegen Drogendelikten kommt.

Mord in Gießen: Drei Festnahmen bereits im März

Der 43 Jahre alte Angeschuldigte war am 4. März nahe Frankfurt/Oder im deutsch-polnischen Grenzgebiet festgenommen worden. Der dringende Tatverdacht gegen ihn gründet sich vor allem auf Zeugenaussagen und veröffentlichten Fotos aus der Überwachungskamera, die den Mann im Treppenhaus aufgenommen hatte. Außerdem hatten Ermittler den Ausweis des Mannes in der Tatortwohnung in Gießen gefunden.

Bei der Festnahme befand sich im Fahrzeug des Georgiers unter anderem ein 39 Jahre alter Landsmann. Wie Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger auf Anfrage dieser Zeitung sagt, seien bei ihm »Auffälligkeiten an der Hand« festgestellt worden. Dies habe zu diesem Zeitpunkt aber nicht für einen dringenden Tatverdacht ausgereicht. Jedoch hätten die Polizeibeamten bei ihm eine DNA- und Speichelprobe sichergestellt. Diese seien dann mit gefundenen Spuren in der Wohnung an der Hindemithstraße verglichen worden. Dem Treffer mit der Vergleichsperson folgte der Haftbefehl und die Festnahme am 16. März.

Den 44-Jährigen nahmen die Ermittler am 23. März fest. Wie Hauburger sagt, habe sich der Tatverdacht durch die Aussage der Lebensgefährtin des Georgiers, die Funkzellenauswertung sowie die Aussage des 39-jährigen mutmaßlichen Mittäters erhärtet.

Die drei Männer sollen als Asylbewerber nach Deutschland eingereist sein und sich seit Anfang oder Mitte 2022 in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen aufgehalten haben. Beim Verbrechen handelt es sich nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht um eine Tat aus dem Bereich der organisierten Kriminalität mit professioneller Bandenstruktur. (Kay Al-Khanak)