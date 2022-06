Unbekannter zündet Frau ihre Haare an - Rassistischer Hintergrund vermutet

Ein mutmaßlich rassistischer Vorfall beschäftigt derzeit die Polizei in Frankfurt. (Symbolbild) © dpa/Archiv

Ein mutmaßlich rassistischer Angriff beschäftigt derzeit die Polizei in Frankfurt. Einer jungen Frau wurden offenbar auf offener Straße die Haare angezündet.

Frankfurt - Bei einem mutmaßlich rassistischen Angriff in Frankfurt sollen einer jungen Frau in Frankfurt die Haare angezündet worden sein. Die 22-Jährige war am Dienstagnachmittag (31. Mai) auf einer Straße im Stadtteil Praunheim unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam, wie die Polizei am Mittwoch (1. Juni) mitteilte. „Während sie aneinander vorbeigingen, bemerkte sie an ihrem Kopf plötzlich eine Flamme an den Haaren, die in der Folge angesengt wurden“, hieß es. Und: „Das Tatgeschehen deutet auf einen mutmaßlich fremdenfeindlichen Hintergrund hin.“

Glücklicherweise habe die Frau schnell reagiert und Schlimmeres verhindern können, so dass sie keine weiteren Verletzungen davongetragen habe, sagte ein Frankfurter Polizeisprecher. „Die ersten Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Unbekannte die Haare der Frau im Vorbeigehen angezündet hat.“ Zudem soll der Mann der 22-Jährigen zugerufen haben, „das Land zu verlassen“, bevor er die Flucht ergriff, wie fnp.de berichtet.

Rassistischer Angriff in Frankfurt: Polizei fahndet nach Mann mittleren Alters

Die 22-Jährige selbst hatte im Anschluss die Polizei alarmiert. Eine umgehend eingeleitete Fahndung sei erfolglos geblieben, hieß es. Die Polizei Frankfurt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die das Geschehen in der Kollwitzstraße beobachtet haben.

Zudem fahndet sie nach einem etwa 50 Jahre alten Mann, der etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein und hellblonde oder gräuliche Haare sowie ein faltiges Gesicht haben soll. Laut der Beschreibung hatte er ein mitteleuropäisches Aussehen und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er demnach mit einem weiten, hellgrauen Shirt und einer grauen Jogginghose und führte zudem eine Bierdose mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755 53111 entgegen. (dpa)

Anfang Mai gab es einen anderen rassistischen Vorfall, der in der Mainmetropole Ermittlungen auslöste: Nach einem Unfall in Frankfurt wurde eine Frau als „scheiß Ausländerin“ beschimpft.