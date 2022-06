Tödlicher Unfall auf Ludwigstraße in Gießen: Polizei nennt Details

Der Sonnenschein trügt: Die Markierungen auf der Straße zeugen vom tödlichen Unfall auf der Gießener Ludwigstraße in der Nacht. © Marc Schäfer

In der Nacht auf Sonntag (12. Juni) ist es in der Ludwigstraße in Gießen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nun nennt die Polizei Details.

Gießen - Und wieder finden sich auf der Ludwigstraße diese Kreise. Die Polizei hat sie in der Nacht auf Sonntag auf dem Bürgersteig und auf einem Teil der Fahrbahn aufgebracht, um etwas ermittlungstechnisch nachzuvollziehen, das emotional nur schwer nachzuvollziehen ist: Kurz nach 2.30 Uhr wollte ein 28 Jahre alter Mann zusammen mit einem Begleiter die Straße auf Höhe des Biergartens Apfelbaum überqueren. Dabei wurde der aus Langgöns stammende Mann von einem Auto angefahren. Er erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen. Diesen erlag er kurze Zeit später im Krankenhaus, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Der Begleiter ist laut Polizei unverletzt geblieben, stehe aber unter Schock. Der 40 Jahre alte Verursacher aus dem Rhein-Main-Gebiet floh vom Unfallort, sei aber von einem »couragierten Zeugen« verfolgt und festgehalten worden, bis ein Streifenwagen eingetroffen sei, teilt die Polizei am Sonntag auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Ludwigstraße in Gießen: Kriminalpolizei und Gutachter vor Ort

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich in der Ludwigstraße auf Höhe der Hausnummer 57 in Gießen abgespielt haben. Nachdem Polizei und Rettungskräfte gegen 2.35 Uhr alarmiert wurden, seien Krankenwagen und Streifenwagen »im Minutentakt« an der Unfallstelle angekommen, wie die Polizei schildert. Auch die Kriminalpolizei und ein Notfallseelsorger waren vor Ort. Die Staatsanwaltschaft hat außerdem einen Gutachter beauftragt, der den Unfallhergang rekonstruieren soll.

In diesem Teil der Ludwigstraße, Gießens bekannter Kneipenmeile, ist samstagnachts auf beiden Seiten noch immer viel Betrieb. Die Feiernden ziehen von einer Bar zur nächsten - oder Richtung Innenstadt. Anwohner hatten in der Vergangenheit immer wieder von zum Teil chaotischen Zuständen berichtet. Manche Anwohner des Südviertels würden nachts auf dem Nachhauseweg mit dem Auto lieber einen Bogen um diesen Bereich machen, da Feiernde, Wartende und der Minicar-Verkehr an dieser Stelle zu nur schwer zu überblickenden Situationen führe.

Die Polizei teilt mit, dass den Ermittlern einige Zeugen bekannt sind, die den Unfall beobachtet haben. Trotzdem bitten die Beamten weiterhin um weiterführende Hinweise von Personen, die zur Unfallzeit in der Nähe gewesen sind (unter Telefon 06 41/70 06-35 55).

Ludwigstraße in Gießen: Stark befahrene Verbindung

Es ist nicht der erste Unfall auf der Ludwigstraße - und leider auch nicht der erste tödliche. An einem Augustabend vor zwei Jahren war ein 20 Jahre alter Radfahrer auf der Ludwigstraße von einer jungen Frau angefahren worden. Er war bergab unterwegs Richtung Dachcafé, als die Autofahrerin von unten kommend links in die Liebigstraße einbiegen wollte. Es kam zum fatalen Zusammenstoß.

Nicht erst seit diesem Unfall vor zwei Jahren gibt es eine Diskussion über die Verkehrslage in der viel frequentierten innerstädtischen Nord-Süd-Verbindung. Regelmäßig finden sich in den Polizeimeldungen Berichte über Zusammenstöße. Betroffen sind meist Radfahrer. Viele Jahre hatte sich an der Situation vor Ort wenig geändert; - von Änderungen zum Beispiel im oberen Bereich der Straße wie den Wegfall von Parkplätzen und der Schaffung eines Radstreifens abgesehen. Dabei ist die Straße eine wichtige und kurze Verbindung vom Uniklinikum und den Naturwissenschaften sowie den Wohngebieten wie am Schlangenzahl in die Innenstadt. Im bereits zehn Jahre alten Radverkehrsentwicklungsplan für die Stadt zum Beispiel steht die Ludwigstraße bei den »Hauptnachfragerelationen« ganz weit oben.

Der Politik ist die Situation bekannt. So hat Gießens Bürgermeister Alexander Wright im April mitgeteilt, dass die Ludwigstraße saniert werden und in diesem Zuge auch ein Lärmgutachten für das Vorhaben in Auftrag gegeben werden soll, dort eine Tempo-30-Zone einzurichten. (Kays Al-Khanak)