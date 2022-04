Chemie-Experiment geht schief: Mann verletzt - Elf Menschen evakuiert

Von: Sebastian Richter

In Niedernhausen nahe Frankfurt experimentiert ein Student mit Chemikalien. Ergebnis des Versuchs: Eine leichte Verletzung, ein Feuerwehreinsatz und elf evakuierte Menschen.

Niedernhausen – Ein missglücktes Chemie-Experiment hat am Mittwochabend (27. April) einen Feuerwehreinsatz in einer Wohnung in Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) nahe Frankfurt ausgelöst. Dabei wurde der 22 Jahre alte Chemiestudent, der das Experiment durchführte, verletzt, wie die Polizei berichtete.

Der Mann soll in seiner Wohnung mit Chemikalien experimentiert haben. Dabei zerbrach nach Angaben der Polizei ein Glasbehälter. Der 22-Jährige verletzte sich an der Hand. Elf Bewohner aus angrenzenden Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert und verbrachten die Nacht in einem Hotel. Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, Gefahr bestand für die Anwohner nicht, berichtet ein Sprecher der Polizei gegenüber fnp.de.

Ein missglücktes Chemie-Experiment löst in Niedernhausen einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus. © wiesbaden112/Robin von Gilgenheimb

Chemie-Experiment in Niedernhausen nahe Frankfurt geht schief: Feuerwehr im Einsatz

Der Student habe bei seinem Experiment Niedernhausen nahe Frankfurt versucht, Folie in einer Lauge aufzulösen und dafür einen gewöhnlichen Haushaltsreiniger verwendet, berichtete der Hessische Rundfunk (hr). Nach dem Unfall und seiner Verletzung habe der junge Mann selbst den Notruf gewählt.

Seine Materialien hatte der Mann wohl legal erworben. Als die Feuerwehr und Polizei sich in der Wohnung umsahen, erkannten die Beamten jedoch, dass die Chemikalien nicht sachgemäß gelagert wurden. Eine externe Fachfirma brachte die Chemikalien in ein geeignetes Lager, heißt es in einem Bericht der Polizei.

