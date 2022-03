Großeinsatz in Therme: Schulkinder müssen nach Atemwegsreizung ins Krankenhaus

In der Spessart-Therme in Bad Soden-Salmünster ereignete sich am Dienstagmorgen ein großer Einsatz, da Schulkinder über Atemwegsreizung und Atemnot klagten. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Während des Besuchs in der Spessart-Therme haben neun Schulkinder über Atemwegsreizung oder Atemnot geklagt. Die Kinder wurden in Krankenhäuser gebracht. Was Polizei und Feuerwehr zu einer möglichen Ursache sagen, lesen Sie hier:

Bad Soden-Salmünster - Neun Kinder einer sechsten Klasse der Henry-Harnischfeger-Schule im Main-Kinzig-Kreis* klagten am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr kurz nach Beginn des Schwimmunterrichts in der Spessart-Therme über Atemwegsreizung oder Atemnot. Die Kinder wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle anderen Kinder der Klasse konnten zurück Schule gebracht werden.

Um 10.30 Uhr konnte die Therme nach der Kontrolle wieder für die Besucher freigegeben werden. Wie Polizeisprecher Thomas Leipold mitteilt, hatten sich die Symptome eingestellt, als die ersten der etwa 20 Kinder der Klasse die Schwimmhalle betraten. Die Halle wurde danach sofort geräumt. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.