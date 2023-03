Umfrage: Grünen-Schock vor dem Wahlsonntag – viele Menschen noch unentschlossen

Von: Erik Scharf

Teilen

Am Sonntag wird in Frankfurt gewählt. Eine erste Umfrage sieht die Grünen bereits abgeschlagen. An der Spizte zeichnet sich ein enges Rennen ab.

Frankfurt – Das Ergebnis steht bekanntlich erst fest, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt ist aber schon jetzt klar: es wird ein spannendes Rennen um die Nachfolge von Peter Feldmann. Eine erste Umfrage lässt wenige Tage vor der Wahl aber aufhorchen, berichtet fnp.de.

Laut dem Meinungsforschungsinstitut INSA liegt Uwe Becker (CDU) hauchdünn an der Spitze. Mit 32,8 Prozent rangiert er vor dem SPD-Kandidaten Mike Josef (32,2 Prozent) von der SPD. Für Manuela Rottmann, Kandidatin der Grünen bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt, sieht es laut der Umfrage, die von der Bild in Auftrag gegeben wurde, schlecht aus. Mit nur 19 Prozent liegt sie deutlich zurück und hätte so keine Chance auf die Stichwahl. Gleiches gilt für Yanki Pürsün (FDP) mit 8,8 Prozent.

Der Wahlsonntag bei der OB-Wahl in Frankfurt verspricht eine Menge Spannung. (Symbolfoto) © Patrick Scheiber/Imago

OB-Wahl in Frankfurt: Stichwahl zwischen Mike Josef und Uwe Becker wahrscheinlich

Eine Stichwahl am 26. März zwischen Uwe Becker und Mike Josef scheint demnach das wahrscheinlichste Szenario zu sein. Doch der Wahlsonntag könnte noch die eine oder andere Überraschung bereithalten. Ein Viertel der Befragten gaben an, noch nicht zu wissen, wer das Kreuz am Sonntag bekommen soll.

Die Wahl mit entscheiden könnten in den kommenden Tagen die Themen Wohnen und Verkehr. Fast die Hälfte der Befragten sieht den knappen und teuren Wohnraum in Frankfurt als eines der größten drei Probleme (48,3 Prozent), auch der Verkehr beunruhigt die Menschen in Frankfurt (31,4 Prozent).

Frankfurt am Main in Bildern: Eine Stadt voller Überraschungen Fotostrecke ansehen

Die Menschen in Frankfurt haben am Sonntag (5. März) die Wahl aus 20 Kandidatinnen und Kandidaten – so viele gab es noch nie bei einer Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt. Um Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt zu werden, muss ein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen. Sollte dies im ersten Wahlgang nicht der Fall sein, wird es eine Stichwahl am 26. März 2023 geben. Wahlberechtigt sind circa 500.000 Personen. (esa)

So lief die FNP-Podiumsdiskussion der Kandidaten bei der Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt.