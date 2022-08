Trotz Security: Lärm auf umstrittenen Basketballplatz hört nicht auf

Von: Theresa Ricke

Teilen

Der Ärger um den Streetballplatz in Obertshausen geht weiter, jetzt sorgen ballspielende Jugendliche für Aufruhr. Kontrollen bleiben scheinbar wirkungslos.

Obertshausen – Seitdem auf dem ehemaligen Festplatz an der Vogelsbergstraße ein Streetballplatz entstanden ist, beschweren sich Anwohner über Lärm. Hätten zunächst Kinder nach der Schule den Platz genutzt, sei es nun zu einer Verschiebung gekommen: Nicht Kinder, sondern Jugendliche und junge Erwachsene würden regelmäßig bis über die Nutzungszeiten die Anwohner stören. Eigentlich ist ab 21 Uhr Ruhezeit – die nach Schilderung der Anwohner regelmäßig überschritten werden soll.

Damit es dazu nicht kommt, hat die Stadt für einen Probezeitraum zwischen Juli und September einen Sicherheitsdienst beauftragt, nicht nur diesen Bereich, sondern im ganzen Stadtgebiet Spielplätze zu kontrollieren. Der Sicherheitsdienst käme unangekündigt an unterschiedlichen Wochentagen, damit sich niemand auf die Kontrollen einstellen könne, heißt es vonseiten der Stadt. Am Ende der Probezeit werde man die Bilanz des Einsatzes auswerten und dann entscheiden, wie es weitergehen soll und ob der Sicherheitsdienst seinen Zweck erfüllt hat, wie op-online.de berichtet.

Sorgt in Obertshausen weiter für Unmut: Basketballspieler sollen immer wieder bis über die Spielzeiten hinaus aktiv sein. © Ricke

Streetballplatz in Obertshausen (Kreis Offenbach): Anwohner sehen keinen Nutzen in Kontrollen

Wann es zu Kontrollen komme, dazu gibt es verschiedene Aussagen von einem Anwohner. Bis Ende Juni sei der Sicherheitsdienst zwei Mal bemerkt worden. Dann sei er nur samstags gekommen. Mittlerweile käme er dreimal pro Woche.

Einen Nutzen sehen die Anwohner davon aber nicht. Nach dem Kontrollgang der Sicherheitsleute sei für etwa eine Viertelstunde Ruhe, dann würde weitergespielt. Jeden Abend dauere es bis 22 oder 23 Uhr, bis es still werde. Einige Anwohner hätten bereits resigniert und würden abends nicht mehr in ihren Gärten sitzen.

Bei Anrufen bei der zuständigen Polizeistation in Heusenstamm wäre die einzige Reaktion, dass sie für solche Angelegenheiten keine Zeit hätten. Bürgermeister Manuel Friedrich betont, dass es Sache der Polizei sei, sich um Lärmbelästigungen zu kümmern. Die Stadt stehe in einem regelmäßigen Austausch mit den Beamten in Heusenstamm. Dorthin würden sie auch solche Fälle wie am Streetballplatz immer wieder melden.

Obertshausen (Kreis Offenbach): Anwohner wünschen sich abschließbaren Zaun um Streetballplatz

Um angrenzende Grundstücke vor zu weit geworfenen oder geschossenen Bällen zu schützen, hat die Stadt bereits im Juni angekündigt, einen Fangschutzzaun aufstellen zu lassen. Dieser steht bisher noch nicht, soll aber noch kommen, sagt Friedrich. Das reicht den Anwohnern nicht. Sie wünschen sich, dass ein Tartanboden ausgelegt wird, der das Geräusch der aufprallenden Bälle dämpfen soll. Es sei zudem besser für Kinder, die dann nicht mehr auf Stein spielen müssten. Am liebsten wäre ihnen, dass die Fläche eingezäunt wird und somit abschließbar werden würde. Sie sehen die Nutzungszeiten sonst nicht umsetzbar. (Theresa Ricke)