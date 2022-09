Schüsse in Bar: 48-Jähriger getötet, weitere Person schwer verletzt - Polizei fahndet weiter nach Täter

Von: Jennifer Lanzinger

Polizisten sichern Spuren an einer Bar in Offenbach am Main. © Boris Roessler/dpa

Ein Mann wird durch Schüsse in einer Bar in Offenbach tödlich verletzt, eine weitere Person wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Offenbach - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 48 Jahre alten Mann in Offenbach, fahndet die Polizei auch am Tag nach der Tat weiter nach dem Täter. Das bestätigte am Montagmorgen ein Sprecher. Die Tat ereignete sich kurz nach 20 Uhr am Sonntagabend in einer Bar. Ein weiter Mann wurde schwer verletzt, er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie viele Schüsse gefallen seien, wisse man gegenwärtig noch nicht.

Außerdem suche man auch nach Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat am Sonntagabend beobachtet haben, sagte der Sprecher. Nach ersten Erkenntnissen seien neben den beiden Opfern und dem Schützen keine weiteren Menschen am Vorfall beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Der mutmaßliche Täter ist seit der Tat flüchtig, Einsatzkräfte suchen mit einer Großfahndung nach ihm.

Die Bar in der City von Offenbach war am späten Sonntagabend weiträumig mit Flatterband abgesperrt, im Inneren waren Polizistinnen und Polizisten zu sehen. Ein Polizeiauto sperrte die Straße daneben ab. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, auch die Bundespolizei war im Einsatz. Mit Taschenlampen suchte man die benachbarten Bahngleise ab. Ein Polizeihubschrauber kreiste über der Innenstadt. Die Hintergründe der Schussabgabe seien „noch völlig unklar“, so die Polizei. Sie rief die Menschen dazu auf, den Bereich zu meiden, und bat sie über die App „Hessenwarn“, keine Anhalter mitzunehmen.

