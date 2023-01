Offene Türen in Gerichten und Polizeipräsidien geplant

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Präsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Amtsgerichte und Polizeipräsidien in Hessen öffnen in den kommenden Monaten die Türen für Schülerinnen und Schüler. Die Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Tag des Rechtsstaates“ solle jungen Menschen die Bedeutung des Rechtsstaates und wichtiger Institutionen näher bringen, teilte das Justizministerium in Wiesbaden am Freitag mit. Beteiligt sind auch das Kultus- und das Justizministerium.

Wiesbaden - Schüler sollen dabei in den Austausch mit Justiz und Polizei treten, hieß es. Am 6. Februar ist eine Auftaktveranstaltung in der Frankfurter Paulskirche geplant. Anschließend sollen 400 Schülerinnen und Schüler entweder das Amtsgericht oder das Polizeipräsidium in Frankfurt besuchen.

Von Februar bis Juli sind den Angaben zufolge Termine in sechs weiteren Amtsgerichten und Polizeipräsidien geplant. So sollen etwa gemeinsam Kriminalfälle bearbeitet oder Gerichtsverhandlungen nachgestellt werden. In den Polizeipräsidien gehe es etwa um Tatortarbeit und Vernehmungen, in den Amtsgerichten neben den genannten Prozesssimulationen um Grundsätze des Justizsystems. Ziel sei sowohl Aufklärung als auch eine Information über mögliche Berufsfelder, sagte die Sprecherin des Justizministeriums. dpa