Online-Banking: 39-Jähriger fällt auf Trickbetrüger herein

Teilen

Ein 39 Jahre alter Mann aus Hofbieber (Kreis Fulda) ist auf Trickbetrüger hereingefallen. Von seinem Konto wurde ein vierstelliger Geldbetrag abgebucht. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Ein 39 Jahre alter Mann aus Hofbieber (Hessen) ist Opfer eines Trickbetruges geworden. Die Täter erbeuteten einen vierstelligen Geldbetrag. Mehr zu der Betrugsmasche, vor der die Polizei warnt, erfahren Sie hier:

Mehr zum Thema Vierstelliger Geldbetrag weg: 39-Jähriger aus Hofbieber fällt auf Trickbetrüger herein

Hofbieber - Ein 39-jähriger Mann aus Hofbieber (Kreis Fulda*) erhielt am Dienstag, 8. März, einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters eines Kreditinstituts. Dieser schilderte dem Mann ein angebliches Sicherheitsproblem seines Kontos, mit dem auch Online-Banking betrieben wird, berichtet das Polizeipräsidium Osthessen in einer Pressemitteilung.

Mit welchem Trick die Betrüger dann vorgingen, um viel Bargeld zu erbeuten, verrät fuldaerzeitung.de.*

Wenige Tage später stellte der 39-Jährige mehrere unbefugte Abbuchungen in vierstelliger Gesamthöhe von seinem Konto fest. Der Mann war somit auf Trickbetrüger hereingefallen, vor denen die Polizei warnt. „Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert“, so die Beamten, die außerdem dazu raten, niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA