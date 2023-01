Pelé bei Kickers Offenbach: OFC erinnert sich an den Besuch eines Weltstars

Von: Holger Appel

Pelé, der größte Fußballer aller Zeiten, wird in seiner brasilianischen Heimat Santos beerdigt. Auch in Offenbach hat er Spuren hinterlassen, unter anderem bei Kickers.

Offenbach – Schon Tage vor dem Termin war Offenbach in heller Aufregung. Nicht nur wegen der möglichen Rückkehr der Kickers in die Fußball-Bundesliga, sondern wegen des prominenten Gastes. Brasiliens Fußball-Held Pelé hatte sich für den 20. Mai 1983 am Bieberer Berg angekündigt. Die Kickers Offenbach benötigten an diesem Freitagabend einen Sieg gegen die Spvgg. Fürth, um das große Ziel zu erreichen, hinter dem SV Waldhof Mannheim aufzusteigen, berichtet op-online.de.

OFC-Ausrüster PUMA hatte den dreifachen Weltmeister Pelé damals in der Konzernzentrale in Herzogenaurach zu Gast. Der damalige Vizepräsident Siggi Leonhardi und Trainer Lothar Buchmann hatten bei einem Fußball-Stammtisch Kontakte geknüpft zu Hans Nowak, dem PR-Chef von PUMA.

Anstoß auf dem Bieberer Berg. Pelé vor der Fantribüne mit den Kapitänen Kurt Geinzer (rechts) und Bernhard Bergmann sowie den Schiedsrichtern. © op-archib

Pelé beim OFC: Die Offenbacher Kickers erinnern sich

Und Pelé kam tatsächlich zum Bieberer Berg, er führte mit den Kapitänen Kurt Geinzer (OFC) und Bernhard Bergmann (Fürth) den inoffiziellen Anstoß aus. Pelé sah nach Toren von Franz Michelberger, Martin Kubosch und Walter Krause den 3:2-Sieg der Kickers und damit den bis heute letzten Aufstieg ins Oberhaus. „Weltstar Pelé zu Gast und den Aufstieg geschafft – das war ein wunderschöner Tag“, berichtet Walter Krause und ergänzt: „Pelé war da zwar schon ein bisschen abgeschirmt, aber unter Sportlern findet man immer Kontakt. Er war kein bisschen hochnäsig, hat sich bei uns als feiner Kerl, als guter Typ präsentiert.“

Erstmals in Offenbach war der brasilianische Galatechniker 1974. Er war Gast des Sportfestivals in der Stadthalle. 1977 kam er zum zweiten Mal in die Halle im Offenbacher Süden – und zwar zur großen Gala 1000 Jahre Offenbach. „Pelés Stern strahlt in der Stadthalle“, titelte unser Redakteur Gerhard Müller in der Ausgabe am 17. Oktober nach dem Fußballtennis-Match mit einigen Altstars. „Im Blickpunkt stand – es war nicht anders zu erwarten – Edson Arantes di Nascimento. Eine Dame fühlte sich beim Klang dieses Namens an Spanien erinnert. Verständlich, denn wer weiß schon, dass sich hinter diesem, seinem richtigen Namen übrigens, kein geringerer als Pelé verbirgt“, berichtete Gerhard Müller in launigen Worten.

Fußballtennis in der Stadthalle. Dieses Bild mit Pelé und Helmut Haller ist in der Ausgabe der Offenbach-Post vom 17. Oktober 1977 zu finden. © op-Archiv

Weltfußballer Pelé hatte bei den Offenbacher Kickers immer ein Lächeln auf den Lippen

Mit Blick auf die sportlichen Darbietung auf dem Stadthallen-Parkett schrieb er: Des Brasilianers Auftritt im schmucken Dress eines Getränkeherstellers war profihaft. Pelé habe sich gewollt oder ungewollt aber etwas zurückgehalten. Nicht er, sondern Helmut Haller habe die 1200 Fans auf den Tribünen mit seinen brillanten Kabinettstückchen verzückt. Der 2012 gestorbene Augsburger Haller und Pelé, beide WM-Teilnehmer 1962 in Chile, 1966 in England und 1970 in Mexiko, kannten sich gut.

Carlo Enders erinnert sich noch immer gern an Pelés Auftritt. Der heute 89-Jährige organisierte und moderierte viele Jahre die Sportlerehrung in der Stadthalle und zählte auch 1977 zum Organisationsteam „OF-1000“. Er war eigenen Angaben zufolge für Pelé in der Stadthalle zuständig. „Pelé war ein sehr angenehmer Gast, höflich, gesprächsbereit und immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Er hatte weder Allüren noch Sonderwünsche. Er war nicht nur eine Fußball-Legende, auch seine menschliche Art war sehr sympathisch“, sagt Enders, der 45 Jahre lang Vorsitzender des Offenbacher Tanzsportclubs Maingold-Casino war. (Holger Appel)

