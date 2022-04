Mann drückt bei Suche nach Geldbörse plötzlich aufs Gaspedal – und verletzt sich schwer

Von: Erik Scharf

Teilen

Ein Mann aus Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) sorgt durch eine Suche in seinem Auto für einen großes Aufgebot an Rettungskräften. © 5Vision

Ein Mann aus Pfungstadt kommt bei der Suche nach seiner Geldbörse im Auto aus Versehen aufs Gaspedal. Plötzlich ist er zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt.

Pfungstadt – Eigentlich hat ein Mann aus Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) am Karfreitag (15.04.2022) in seinem Auto nur seine Geldbörse gesucht. Doch weil sich das Auto plötzlich in Bewegung setzte, verletzte sich der 86-Jährige schwer.

Doch was war passiert? Während der Suche nach der Geldbörse startete der Mann laut Angaben der Polizei Südhessen in Darmstadt gegen 17.20 Uhr den Motor. Als er sich ins Fahrzeuginnere beugte, kam er offenbar ans Gaspedal. Das Auto des 86-Jährigen fuhr in der Folge los und stieß mit einem anderen Auto zusammen, das auf dem Parkplatz in der Mühlstraße in Pfungstadt abgestellt war. Der Mann wurde mitgerissen und zwischen den beiden Autos eingeklemmt, wie op-online.de berichtet*.

Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg): Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Die Freiwillige Feuerwehr Pfungstadt befreite den Mann mit schweren, aber keinen lebensbedrohlichen Verletzungen aus seiner Lage. Mit dem Rettungsdienst ging es für den 86-Jährigen umgehend ins Krankenhaus. Wie die Polizei Südhessen in Darmstadt abschließend mitteilte, entstand zudem an beiden Autos sowie einer Hecke Sachschaden. Vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Pfungstadt, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Wie genau der Mann auf der Suche nach seiner Geldbörse in seinem Auto ans Gaspedal kam, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Erst kürzlich verletzte sich ein Radfahrer in Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) bei einem Unfall schwer*. (esa) *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.