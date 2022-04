Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Frau wird eingeklemmt und schwer verletzt

Von: Erik Scharf

Teilen

In Darmstadt kommt es auf der B3 zu einem heftigen Unfall. © 5Vision

Auf der B3 in Darmstadt kommt es zu einem heftigen Unfall. Eine Frau wird schwer verletzt. Die Straße ist für drei Stunden voll gesperrt.

Darmstadt – Zwei leicht verletzte Autofahrer und eine schwer verletzte Beifahrerin waren die Folge eines heftigen Unfalls auf der B3 in Darmstadt am. Wie die Polizei Südhessen mitteilt, ist ein 40-Jähriger aus Darmstadt am Freitagabend (01.04.2022) gegen 22 Uhr in den Gegenverkehr geraten.

Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Mann auf der B3 in Richtung Wixhausen mit einem Opel zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 40-Jährige unter Alkoholeinfluss gestanden haben, wie op-online.de berichtet*..

Darmstadt: B3 nach Unfall voll gesperrt

Während der Unfallverursacher sowie der 33-jähriger Opel-Fahrer leicht verletzt wurden, zog sich die Beifahrerin im Opel schwere Verletzungen an Arm und Bein zu. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Bei dem heftigen Unfall in Darmstadt wurde eine Frau schwer verletzt. © 5Vision

Den Sachschaden beziffert die Polizei Südhessen in Darmstadt auf rund 35.000 Euro. Die B3 zwischen Darmstadt und Wixhausen war im Bereich der Unfallstelle aufgrund von Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für etwa 3 Stunden voll gesperrt. Auf der B3 in Darmstadt kam im August 2021 ein Hund bei einem Unfall ums Leben*. (esa).*op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.