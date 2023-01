„War mit meinen Jungs in dieser tollen Jugendherberge“: Google-Bewertungen machen sich über Polizei lustig

Von: Michelle Mantey

Teilen

Wie gut schläft jemand, der - in der Regel unfreiwillig - auf der Polizeiwache landet? Ein TikTok-Video fasst die skurrilsten Google-Bewertungen der Polizei Frankfurt zusammen.

Frankfurt - Egal ob Hotel oder Restaurant, die meisten Menschen orientieren sich zuerst an Google-Bewertungen. Doch bei Google kann man nicht nur den Imbiss von nebenan, sondern auch das Polizeipräsidium Frankfurt an der Adickesallee bewerten. Viele machen sich daraus einen Spaß und hinterlassen ironische Kommentare, berichtet fnp.de.

Eine Zusammenstellung der absurdesten Bewertungen auf TikTok wird schnell populär. Es ist davon auszugehen, dass die Verfasser der Spaß-Bewertungen nicht aus eigener Erfahrung über eine Nacht hinter Gittern berichten.

Die etwas andere Bewertung für das Polizeipräsidium Frankfurt. © Screenshot/bestofgooglebewertungen/TikTok

TikTok-Video: „Polizei Frankfurt hat schöne Zellen und ein tolles Ambiente“

Der TikTok-Account „bestofgooglebewertungen“ befasst sich mit den witzigsten Google-Rezensionen und teilt diese in seinen Videos. Auf TikTok haben mehr als 30.000 Menschen das Video über die Polizei Frankfurt bereits gesehen. Und trotz fehlender Minibar im Frankfurter Polizeipräsidium überzeugt die Unterkunft mit „altem 80er Flair“ und durch schöne Zellen. Wer einen Blick auf die Google-Bewertungen wirft, entdeckt schnell weitere lustige Kommentare.

So berichtet ein Nutzer, seine Zelle sei im „Industrial Style“ eingerichtet. Andere berichten über leckeren Kaffee und stilles Wasser aus Plastikbechern. Trotzdem schneidet das Polizeipräsidium mit der nicht ernstzunehmenden Bewertung von 2,9 Sternen eher durchschnittlich ab.

Spaß auf TikTok, aber in der Realität kämpft die Polizei Frankfurt weiterhin gegen Kriminalität

Viele Jahre war Frankfurt die sogenannte „Hauptstadt des Verbrechens“. Im Jahr 2021 stieß sie die Bundeshauptstadt Berlin von ihrem zweifelhaftem Thron. Ein Grund für den Rückgang der Straftaten in Frankfurt waren die von der Bundesregierung beschlossenen Corona-Maßnahmen. Sie beeinflussten im Jahr 2021 das Alltagsleben der Menschen und durch Homeoffice blieben viele zu Hause. Das hatte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Denn die hohe Kriminalitätsrate in Frankfurt wurde in den Jahren zuvor maßgeblich durch Verbrechen am Frankfurter Flughafen negativ beeinflusst.

Nach den gesunkenen Zahlen während der Corona-Krise könnte nun die Energiekrise der Kriminalität in Frankfurt wieder neuen Auftrieb geben. Viele Straßen werden aufgrund Energiesparmaßnahmen nicht mehr ausreichend beleuchtet. Die könnte laut Polizei Frankfurt einen Anreiz für mehr Kriminalität schaffen. Und so darf die Polizei Frankfurt wahrscheinlich auch in diesem Jahr den ein oder anderen unfreiwilligen Besucher begrüßen. Vielleicht gibt es dann auch weitere TikTok-Videos mit lustigen Bewertungen. (mm)