Nach Polizei-Einsatz wegen Ruhestörung: Mann gesteht Überfall auf Tankstelle

Von: Alexander Gottschalk

Nach einem Tankstellen-Überfall in Kassel flüchtet der Täter. Wenige Stunden später verhaftet die Polizei einen 35-Jährigen – aber nur, weil er die Tat zugibt.

Update vom Freitag, 29. April, 12.23 Uhr: Nach dem bewaffneten Tankstellen-Überfall in Niederzwehren in der Nacht zum Freitag (29. April) hat die Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Noch am Freitagmorgen hätten Beamte den Mann festsetzen können, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit.

Das Kuriose an der Festnahme: Der Täter stellte sich den Behörden selbst und gestand den Überfall ein, als die Polizei wegen eines ganz anderen Deliktes zu seiner Wohnung gerufen worden war, wie hna.de berichtet.

Überfall auf Tankstelle: Räuber aus Niederzwehren gesteht Polizei Tat unvermittelt ein

Ein Anwohner in Niederzwehren hatte gegen 5.00 Uhr morgens, rund eineinhalb Stunden nach dem Tankstellen-Überfall, die Polizei kontaktiert. Der Behörde zufolge war der Grund ein lautstarker Streit im Nachbarhaus. Als die Ordnungshüter vor Ort eintrafen, gaben die dort wohnende Frau und ihr 35-jähriger Freund an, sich lediglich verbal gezofft zu haben.

Völlig unvermittelt offenbarte der Mann dann reumütig, den Tankstellenraub in der Frankfurter Straße begangen zu haben, bei dem Bargeld erbeutet worden war. Gemäß Polizeiangaben übergab er den Einsatzkräften sogar die bei der Tat getragene Kleidung und das Messer, mit dem er einen Angestellten bedroht hatte.

Nach seinem Geständnis brachte die Streife den Mann gleich aufs Revier. Aktuell befindet sich der Täter weiter in Gewahrsam. Noch am Freitag (29. April) soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mann überfällt Tankstelle: „Intensive Fahndung“ in Niederzwehren

Erstmeldung vom Freitag, 29. April: Kassel - Ein Mann hat in der Nacht auf Freitag (29. April) eine Tankstelle in Kassel überfallen. Wie die nordhessische Polizei mitteilte, war der Unbekannte mit einem Messer bewaffnet gewesen, als er gegen 03.46 Uhr den Verkaufsraum betrat. Dort zwang er die Angestellten, ihm Bargeld auszuhändigen, um dann mit seiner Beute zu Fuß zu flüchten.

Es gab laut Polizei „intensive Fahndungsmaßnahmen“, dennoch bekamen die Ermittler den Täter bislang nicht zu fassen. Die überfallene Tankstelle liegt in der Frankfurter Straße im Kasseler Stadtteil Niederzwehren. Neben den Mitarbeitern befand sich auch ein Kunde im Verkaufsraum. Er wurde zum Augenzeugen.

Tankstellenüberfall in Kassel: Höhe der gemachten Beute noch unklar

Menschen kamen bei dem Tankstellenüberfall nicht zu Schaden. Wie hoch der Geldbetrag ist, den der Kriminelle mitgehen ließ, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Sie veröffentlichte am Freitagvormittag (29.04.) eine Beschreibung des mutmaßlichen Räubers:

Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und 30 Jahre alt sein.

Getragen haben soll er eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze und weißer Aufschrift auf der linken Brust. Dazu eine dunkle Hose und mittelblaue Schuhe mit weißer Sohle. Die Kapuze habe er über eine grün-graue Schirmmütze gezogen.

Zudem soll der Tatverdächtige einen dunklen Rucksack dabeigehabt haben.

In Kassel überfällt ein unbekannter Mann in der Nacht zum Freitag (29. April) eine Tankstelle. Nach ihrer erfolglosen Fahndung hofft die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise auf den Mann oder den Tankstellenüberfall geben kann, ist gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561/910-0 mit der Polizei in Kassel in Verbindung zu setzen. Alternativ nimmt auch jede andere Polizeiwache Hinweise entgegen. Eine Zeugensuche gibt es auch nach einem ganz ähnlichen Fall, der sich Anfang des Monats ereignete. Damals überfielen zwei Männer mit einer Schusswaffe eine Tankstelle in der Erzberger Straße in Kassel. (red/ag)