Schrecklicher Unfall: Mann stirbt nach Kollision mit Gegenverkehr

Von: Erik Scharf

Ein 80-Jähriger wird bei einem Unfall bei Büdingen (Wetteraukreis) tödlich verletzt. © Eibner/Drofitsch/Imago

Bei Büdingen kommt es zu einem tödlichen Unfall. Ein 80-Jähriger gerät mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Ein weiterer Mann wird schwer verletzt.

Büdingen – Schrecklicher Unfall am Samstagnachmittag (02.04.2022): Ein 80-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Büdingen (Wetteraukreis) ums Leben gekommen. Der Fahrer des zweiten beteiligten Autos kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die L3193 zwischen Ronneburg-Altwiedermus und Büdingen-Lorbach musste mehrere Stunden lang voll gesperrt werden.

Wie die Polizei Mittelhessen mitteilte, geriet der Mann mit seinem Auto auf Höhe der Ortschaft Diebach am Haag in Richtung Büdingen-Lorbach in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie fnp.de berichtet*.

Tödlicher Unfall in Büdingen: 80-Jähriger stirbt im Krankenhaus an seinen Verletzungen

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass der gesundheitliche Zustand des 80-Jährigen der Auslöser für den Unfall gewesen sein könnte. Der Senior erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang rekonstruieren. Die Ermittlungen laufen. Schon 2017 ist eine Autofahrerin auf der L2193 bei Büdingen im Wetteraukreis tödlich verletzt* worden. (esa) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.