Quarantäne-Regel gelockert: Diese neue Strategie gibt es künftig in einigen Kindergärten

In den Kindergärten im Kreis Fulda wird die Quarantäne-Regel gelockert. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

In den Kindergärten im Kreis Fulda galt bisher: Werden zwei Kinder oder eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet, muss die ganze Gruppe in Quarantäne. Das wird ab sofort gelockert.

Kreis Fulda - Die Quarantäne-Regeln werden denen der Schule im Kreis Fulda* angepasst. „Das heißt: Wird ein Kind oder eine Fachkraft PCR-positiv getestet, bleibt die betroffene Person in Quarantäne. Eine automatische Gruppenquarantäne, die bislang angeordnet wurde, wenn eine Erzieherin oder zwei Kinder einer Gruppe PCR-positiv getestet waren, wird in der Regel nicht mehr ausgesprochen“, erklärt der Landkreis. Auch bei mehreren Corona*-Infektionen in einer Gruppe oder der Infektion einer Fachkraft schließt das Gesundheitsamt jetzt keine Gruppen mehr.

Die Neuregelung in Bezug auf die Quarantäne soll auch die Eltern entlasten. Wenn ihr Kind mit der ganzen Gruppe in Quarantäne muss, fehlt es am Arbeitsplatz. In den Rathäusern lagen die geänderten Regeln am Dienstag, 1. Februar, allerdings noch nicht vor, wie Großenlüders Bürgermeister Florian Fritzsch (SPD) berichtet. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA