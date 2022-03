Zusammenprall mit Betonmischer: Autofahrer verunglückt auf B42 bei Eltville

Von: Sandra Kathe

Tödlicher Unfall auf einer Bundesstraße bei Eltville. © KeutzTVNews

Nach einem Unfall ist am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 42 bei Eltville ein Autofahrer in seinem Auto eingeklemmt worden und ums Leben gekommen.

Eltville – Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagmorgen (25.03.2022) auf der B42 bei Eltville zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem entgegenkommenden Betonmischer gekommen. Der BMW-Fahrer wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er trotz der schnell eintreffenden Hilfe durch die Rettungskräfte noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Das bestätigte die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Nach dem Unfall, der sich gegen 9 Uhr morgens ereignete, musste die Bundesstraße 42 nach Angaben der Polizei für Rettungs- und Bergungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt bleiben, wie fnp.de berichtet*.

Unfall auf B42 bei Eltville: Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Betonmischer

Der Fahrer des Betonmischers erlitt in Folge des Unfalls einen Schock und wurde laut Polizeiangaben vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Reporter des Nachrichtendiensts Keutz TV berichten, seien am Unfallort mehrere Flaschen eines hoch alkoholischen Getränks sichergestellt worden. Die Polizei hat das allerdings bisher nicht bestätigt. Auch in Mainz kam es in dieser Woche zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Mädchen ums Leben kam.