Spaziergänger findet menschliche Knochen: War es ein Mord, der Jahre zurückliegt?

Von: Frank Mahn

Zahlreiche Polizisten suchten in der Nähe des Fundortes nach weiteren Knochen. Dabei ist große Vorsicht geboten. © jost

Ein Spaziergänger findet menschliche Knochen. Nun ist klar: Es handelt sich um eine Leiche. Erste Erkenntnisse schließen auf eine „längere Liegezeit“.

Dreieich - Ein Spaziergänger hat am Sonntagabend in einem Feldstück in Sprendlingen Knochen gefunden und daraufhin die Polizei verständigt. Die ist seit Montag mit einem Großaufgebot auf der Suche nach weiteren sterblichen Überresten gewesen. Was sich abgezeichnet hatte, ist seit heute Nachmittag Gewissheit: Es handelt sich um die Leiche eines Menschen.

Der Fundort befindet sich grob skizziert in der Verlängerung der Straße Auf der Schulwiese nahe der Autobahn 661. Weil das Gelände durch Wildwuchs teilweise schwer zugänglich war, musste die Feuerwehr ran. Sie stutzte Sträucher und Hecken, um der Polizei die Arbeit zu erleichtern. Die durchkämmte das Areal mit einer Vielzahl von Beamten. Gestern bestätigten sich die ersten Hinweise, als weitere Knochen und ein Schädel entdeckt wurden, wie op-online.de berichtet.

Dreieich bei Offenbach: Polizei findet Uhr und Portmonnaie neben Leichnam

Zudem fand die Polizei eine Armbanduhr und ein Portemonnaie. Nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Leipold ist noch nicht geklärt, ob es sich bei dem Leichnam um einen Mann oder eine Frau handelt. Sollte der Tod durch ein Verbrechen herbeigeführt worden sein, hat es sich nicht in jüngster Zeit zugetragen. Der Zustand der Knochen lasse auf eine „längere Liegezeit“ schließen, so Leipold. „Wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen.“ (Frank Mahn)

