Schädlingsbefall: Ratten in Grundschule sorgen für schulfrei

Von: Daria Neu

Teilen

Ratten befallen eine Grundschule in Calden im Kreis Kassel. Die Schule muss deshalb vorerst geschlossen bleiben.

Calden – Nach Angaben des Landkreises wurden die Schädlinge zunächst in der Caldener Mehrzweckhalle entdeckt. Von dort seien sie wahrscheinlich durch unterirdische Kriechkeller ins Schulgebäude gelangt. Jetzt leite man alles in die Wege, um die betroffenen Gebäude möglichst schnell wieder zu sterilisieren. Vor Ort seien Fachkräfte daher mit einem besonderen Präparat zur Bekämpfung im Einsatz, berichtet hna.de.

Laut Kreissprecherin Alia Shuhaiber soll der Unterricht, wenn alles nach Plan läuft, ab Dienstag (13. Dezember) wieder normal stattfinden. Ob die nahe gelegene Sporthalle, für die der Landkreis Kassel ebenfalls zuständig ist, dann schon wieder genutzt werden könne, sei zu diesem Zeitpunkt noch unklar. „Vor dem Start des Unterrichts wird der Landkreis in jedem Fall selbst noch einmal mit Reinigungskräften durch das Schulgebäude gehen, damit alles sauber ist.“

Gebäudeübergreifende Bekämpfung erfordert Zeit

Die Mehrzweckhalle der Gemeinde Calden befindet sich mitten auf dem Schulgelände. Genauso wie die Sporthalle ist sie mit der Schule über Zugänge verbunden. Auf HNA-Anfrage erklärt die 1. Beigeordnete Susanne Ditzel, dass Bürger die Schädlinge am Mittwochnachmittag (7. Dezember) entdeckt hätten, die Gemeinde daraufhin umgehend informiert worden sei und diese sofort die Schädlingsbekämpfung in Auftrag gegeben habe.

Schädlingsbefall: In der Mehrzweckhalle der Grundschule Wilhelmsthal in Calden sind Ratten entdeckt worden. Die Schädlingsbekämpfung läuft seit Mittwoch, die Schule bleibt vorerst geschlossen. © Josefin Schröder

„Die Mehrzweckhalle ist derzeit genau wie die Grundschule und die Sporthalle gesperrt. Wir hoffen, dass am kommenden Dienstag wieder alle Gebäude zugänglich sind. Selbstverständlich gilt es aber erst einmal das Ergebnis abzuwarten“, sagt Ditzel.

In jüngerer Vergangenheit gab es laut Shuhaiber keinen weiteren Rattenbefall an einer Schule im Landkreis. Allerdings sind vor vier Jahren Kakerlaken in der Grundschule Espenau entdeckt worden. Grund für den Befall war seinerzeit offenbar ein verwahrloster Wohnkomplex an der Bahnhofstraße im Ortsteil Mönchehof. Die Schädlingsbekämpfung gestaltete sich 2018 sehr aufwendig. (Daria Neu)

Die Kindertagesstätten in Calden und dem Kreis Kassel haben mit Personalmangel zu kämpfen.