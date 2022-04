Flugzeug überschlägt sich bei Landung - Hintergründe bislang unklar

Von: Florian Dörr

Teilen

Ein Flugzeug überschlägt sich am Donnerstag (28. April) bei der Landung in Schotten im Vogelsbergkreis. Die Bundesstelle für Flugunfälle ermittelt.

Schotten - Flugzeugunglück am Donnerstagabend (28. April) in Mittelhessen: Am Flugplatz Schotten-Götzen (Vogelsbergkreis) hat sich nach bisherigen Informationen ein Ultraleichtflugzeug überschlagen. Kurz vor dem Unfall gegen 20.30 Uhr hatte es einen Landeanflug versucht.

Laut Polizei wurden beide Personen, die sich im Flugzeug befanden, verletzt. Über die Schwere der Verletzungen kann noch keine Aussage getroffen werden. Beide Männer waren laut Polizei zumindest ansprechbar, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Flugzeugunglück in Schotten (Hessen): Zwei Personen verletzt

Warum überschlug sich das Flugzeug bei der Landung in Schotten? Die Unglücksursache muss nach derzeitigem Ermittlungsstand durch die Bundesstelle für Flugunfälle in Braunschweig ermittelt werden. Der Pilot wurde am Donnerstagabend in das Uniklinikum nach Gießen transportiert. (fd)

Der Pilot des Flugzeuges, das sich in Schotten überschlagen hat, wurde in die Uniklinik Gießen gebracht. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Gießen war vor zwei Jahren ein Kleinflugzeug abgestürzt. Für einen Insassen endete der Unfall tödlich.