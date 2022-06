Schwalmstadt: Tödliche Schüsse im Supermarkt - Zeugin schildert Tat

Von: Marie Klement, Alexander Gottschalk, Sylke Grede

In einem Supermarkt im nordhessischen Schwalmstadt feuert ein Mann Schüsse ab. Zwei Menschen sterben. Die Ermittlungen laufen.

Schwalmstadt - In einem Discounter in Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) sind am Dienstag (7. Juni) gegen 13 Uhr Schüsse gefallen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, teilte die Polizei kurz darauf mit. Die Beamten waren mit einem starken Aufgebot vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht, hieß es.

Die alarmierten Polizeikräften hatten kurz nach der Tat zwei Tote in dem Discounter an der Wierastraße im Stadtteil Treysa gefunden. Nun laufen die Ermittlungen laut Polizei auf Hochtouren. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt, wie hna.de berichtet.

Der Tatort in Treysa wurde weiträumig abgesperrt. © Anne Quehl

Schüsse in Schwalmstadt: Mann erschießt Frau und dann sich selbst

Nach den ersten Ermittlungen zum Ablauf der Tat liegen nach Polizeiangaben momentan keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter vor. Laut übereinstimmender Zeugenaussagen hatte ein Mann in dem Markt zunächst auf eine Frau geschossen und sich unmittelbar danach das Leben genommen. Über die Anzahl der Schüsse wurde bislang nichts mitgeteilt.

Außer der 53 Jahre alten getöteten Frau und dem 58 Jahre alten Mann sind nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei keine weiteren Personen verletzt worden.

Schüsse in Schwalmstadt: Zeugin berichtet von der Tat

Laut einer Zeugin, die die Szene beobachtet hat, hatte der Täter in der Aldi-Filiale an der Wierastraße zunächst die Frau verfolgt. Diese rief demnach noch laut um Hilfe, wurde dann aber von ihrem Verfolger erschossen. Anschließend richtete der Mann die Waffe gegen sich selbst.

Wie die Zeugin weiter schildert, hätten viele Kunden die Tat zunächst nicht mitbekommen. Es habe sich so angehört, als sei ein Glas zerbrochen, so die Frau gegenüber dieser Zeitung. Erst dann sei ihnen aufgefallen, was geschehen sei.

Schüsse in Schwalmstadt: Mitarbeiter und Kunden werden betreut

Mittlerweile ist die Lage auf dem Parkplatz des Discounters ruhig. Sieben Streifenwagen, Zivilfahrzeuge der Polizei, ein Notarztwagen und zwei Rettungswagen standen vor dem Gebäude. In einem Cafe, das an den Markt grenzt, wurden Mitarbeiter und Kunden betreut.

Die Rettungswagen und Notarztfahrzeuge verließen das Areal am frühen Nachmittag, während weiter zahlreiche Polizeibeamte und -fahrzeuge zu sehen waren, zudem Kräfte in Schutzanzügen und Notfallseelsorger. Eine überschaubare Zahl von Gaffern, meist Jugendliche, hielten sich länger an der Zufahrt auf.

Der Blick in den Markt zeigt eine Szene, die wie eingefroren wirkt. Da Kunden und Mitarbeiter den Laden fluchtartig verlassen haben, stehen halbvolle Einkaufswagen in den Gängen, auf den Kassenbändern liegen Lebensmittel.

Schüsse in Schwalmstadt: Ermittlungsarbeiten am Tatort beginnen

Näheres zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat ist laut Polizei bislang nicht bekannt. In einer improvisierten Pressekonferenz auf dem weiträumig abgesperrten Parkplatz teilte Polizeipressesprecher Markus Brettschneider um kurz vor 15 Uhr den wartenden Reportern die wenigen gesicherten Angaben mit. Zu näheren Umständen machte er keine Angaben, er verwies auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Auch Nachfragen zum Beziehungsstatus zwischen Täter und Opfer und ihrer Herkunft blieben offen.

Laut Infos von den Polizeibeamten vor Ort wurden am Nachmittag noch weitere Beamte, auch von der Spurensicherung, erwartet. Die Ermittlung leitet die Staatsanwaltschaft Marburg.

Weitere Informationen folgen.