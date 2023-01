Sieger im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geehrt

Die Sieger im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2022 sind am Sonntag in Freiensteinau im Vogelsbergkreis von der hessischen Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) geehrt worden. Das Dorf Ebersburg-Weyhers im Landkreis Fulda belegte den ersten Platz, wie das hessische Umweltministerium in Wiesbaden am Sonntag mitteilte. Zusammen mit dem zweitplatzierten Hünfelden-Mensfelden im Landkreis Limburg-Weilburg wird es Hessen im 27.

Wiesbaden - Bundeswettbewerb vertreten.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden das Engagement der Bürger und herausragende Ideen und Projekte zur zukunftsfähigen Entwicklung hessischer Dörfer gewürdigt. Ebersburg-Weyhers habe sich insbesondere durch seine innovative Generationen- und Sozialraumarbeit für den ersten Platz qualifiziert. Unter anderem werde durch den Verein „Miteinander-Füreinander“ in dem Dorf die Nutzung von künstlicher Intelligenz für die Alltagsbewältigung von Senioren und Menschen mit Handicap vorangetrieben.

Von insgesamt 72 hessischen Dörfern, die bereits im Frühjahr 2022 an Regionalentscheiden teilgenommen hatten, sind fünf von einer Landesjury gekürt worden. Das Preisgeld reichte dabei von 7000 Euro für den ersten Platz bis 3000 Euro für den fünften. Unter den teilnehmenden Dörfern wurden außerdem vier Sonderpreise in Höhe von jeweils 2000 Euro für besondere Leistungen vergeben. dpa