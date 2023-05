Stürmer Jonjic wechselt von Aue nach Wiesbaden

Aues Antonio Jonjic spielt den Ball. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Antonio Jonjic verlässt den FC Erzgebirge Aue und schließt sich Drittliga-Konkurrent SV Wehen Wiesbaden an. Das gaben die Sachsen am Dienstag bekannt. Der 23-Jährige geht zum Ablauf seines Vertrages am 30. Juni ablösefrei. In Wiesbaden unterschrieb der Offensivspieler einen Vertrag bis Ende Juni 2026. In dieser Saison schoss Jonjic in bislang 14 Spielen fünf Tore und bereitete vier Treffer vor.

Aue - „Es ist sehr schade, dass wir künftig nicht mehr auf Antonio bauen können. Als junger Spieler hat er seit Oktober 2020 hier bei uns eine echt gute Entwicklung genommen“, sagte Aues Sportchef Matthias Heidrich. Der gebürtige Ludwigshafener Jonjic meinte: „Zuerst bedanke ich mich für die Wünsche und die schöne Zeit hier im Erzgebirge. Sie war für meine Entwicklung sehr gut und wichtig. Aber mich zieht es wieder in Richtung Heimat, weil ich ein Familienmensch bin und mir dieses Umfeld extrem gefehlt hat.“ dpa