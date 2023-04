„Ein Mensch-Tier-Begegnungszentrum, das seinesgleichen sucht“ - Tiergarten erhält neues Konzept

Zur Landesgartenschau

Im Tiergarten in Fulda-Neuenberg sollen sich Menschen und Tiere künftig näher kommen, als es bislang der Fall war. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Die Umgestaltung und Vergrößerung des Tiergartens in Fulda-Neuenberg ist für die Stadt Fulda ein ganz besonderes Bauprojekt: „Im Westen der Stadt entsteht ein Mensch-Tier-Begegnungszentrum, das seinesgleichen sucht“, heißt es in einer Mitteilung aus der Magistratspressestelle. Im Tiergarten wird - wie auch an anderen Stellen des Landesgartenschau-Areals - aktuell noch fleißig gebaut.

Was den neuen Tiergarten konkret ausmacht, verrät fuldaerzeitung.de.

„Hier entsteht ein richtiges Highlight für die Menschen in Fulda und der ganzen Region“, freuen sich Fuldas Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld (CDU) und Stadtbaurat Daniel Schreiner (parteilos). Die neuen Flächen und Gehege böten den Tieren deutlich mehr Platz und ermöglichten eine artgerechte Haltung. Die geplanten pädagogischen Angebote seien eine ideale Ergänzung zur bewährten Arbeit des Umweltzentrums Fulda. Auch ein Bistro mit Biergarten entsteht am Tiergarten.