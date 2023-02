Tödlicher Unfall auf A3: Ein Mensch stirbt – mehrere werden verletzt

Von: Sophia Lother

Teilen

Bei einem schweren Unfall auf der A3 kam ein Mensch ums Leben. © 5vision.media

Auf der A3 in Höhe Neu-Isenburg ereignet sich ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein Mensch kommt ums Leben. Die Autobahn ist gesperrt.

Neu-Isenburg – Auf der A3 hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Person kam ums Leben, mehrere wurden verletzt. Die A3 in Höhe Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) ist laut Polizei in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ging gegen 0.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag (4. Februar) der Notruf bei der Leitstelle ein. Nachdem zwei Autos in einen Unfall verwickelt wurden, sind demnach weitere in die Unfallstelle hineingefahren, wie fnp.de berichtet.

Tödlicher Unfall auf A3 in Höhe Neu-Isenburg (Kreis Offenbach): Eine Person kommt ums Leben

Ein Fahrzeug fing im Zuge des Unfalls Feuer und brannte vollständig aus. Mehrere Menschen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt, eine Person starb. Wie viele Autos am Unfall auf der A3 konkret beteiligt waren und wie viele Personen verletzt wurden, konnte die Polizei zum aktuellen Stand noch nicht sagen.

Bilder vom Unfallort zeigen Trümmerteile, die sich über die Fahrbahnen der Autobahn verteilen. Die A3 ist aktuell in Fahrtrichtung Köln noch immer voll gesperrt, so die Beamten. (slo)

Im letzten Jahr ereignete sich auf der A3 im Kreis Offenbach ein schwerer Auffahrunfall. Der Unfallfahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.