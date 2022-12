Tödlicher Unfall: Betrunkener überfährt Frau und schläft im Auto ein

Von: Sebastian Richter

In Bad Homburg kommt es zu einem tödlichen Unfall. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Bad Homburg überfährt ein betrunkener Mann eine 36-Jährige. Die Frau stirbt noch am Unfallort, der Fahrer schläft nur wenige Meter weiter ein.

Bad Homburg – Tragischer Unfall in Bad Homburg: In der Tannenwaldallee kam es am Sonntagabend (11. Dezember) zu einem tödlichen Unfall. Dabei erfasste das Auto eines 34-Jährigen eine 36 Jahre alte Frau, wie die Polizei berichtet. Der Autofahrer war wohl betrunken, heißt es von der Polizei. Die Frau verstarb noch am Unfallort, wie fnp.de berichtet.

Der 36-Jährige aus Bruchköbel war gegen 22.13 Uhr mit seinem Auto in Richtung Kreuzallee unterwegs. Er war „stark alkoholisiert“, schreibt die Polizei in einem Bericht. „Dabei kam er vermutlich aufgrund der Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste mit seiner rechten Fahrzeugfront die auf dem dortigen Gehweg laufende, 36-jährige Fußgängerin aus Bad Homburg“, heißt es weiter. Der Fahrer fuhr demnach noch einige hundert Meter weiter – dann schlief er im Auto ein.

Tödlicher Unfall in Bad Homburg: Betrunkener Mann überfährt Frau

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Polizeibeamte und Notarzt versuchten noch, sie zu reanimierten, sie starb aber noch am Unfallort. Der Autofahrer wurde für weitere Maßnahmen mit auf die Polizeistation Bad Homburg gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde ihm Blut entnommen. Der 34-Jährige, der laut Polizei keinen Führerschein besitzt, muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Die Strecke wurde für etwa vier Stunden gesperrt. Ein Gutachter rekonstruiert den genauen Ablauf des Unfalls. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen. (spr)

