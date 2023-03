Tödlicher Unfall in Mittelhessen: Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Von: Sebastian Richter

Teilen

Bei einem Alleinunfall in Lich (Kreis Gießen) verunglückt ein Motorradfahrer. Seine Verletzungen sind so schwer, dass man im Krankenhaus nichts mehr für ihn tun kann.

Lich – Bei einem schweren Unfall in Lich (Kreis Gießen) ist am Freitag (17. März) ein Mann tödlich verletzt worden. Der 41-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hungener Straße in Richtung der B457 unterwegs, als er mit seiner Maschine verunglückte. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er wenig später verstarb.

„Weitere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt“, heißt es von der Polizei in einer Mitteilung. Die Hintergründe des Unfalls sind unklar, die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Unter der Telefonnummer 06401/91430 sind die zuständigen Beamten in Grünberg zu erreichen.

Bei einem schweren Unfall in Lich stirbt ein Motorradfahrer. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Auf der Landstraße zwischen Gießen und Lich kam es erst vor rund einem Monat zu einem schweren Unfall. Eine 57-Jährige krachte dabei ungebremst in die Böschung und wurde schwer verletzt. (spr)