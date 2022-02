Trotz steigender Zahlen: Hessen lockert Corona-Regel im Einzelhandel

Teilen

Die 2G-Regel im Einzelhandel gilt in Hessen schon bald nicht mehr. Dafür werden FFP2-Masken Pflicht. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Das Land Hessen lockert die Corona-Regeln: Es wird im Einzelhandel künftig auf 2G verzichtet, dafür werden die FFP2-Masken Pflicht. Das gab Ministerpräsident Volker Bouffier bekannt.

Wiesbaden - Ministerpräsident Bouffier kündigte am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden an, dass die 2G-Regel für den gesamten Einzelhandel in Hessen* aufgehoben werden soll - voraussichtlich Anfang der kommenden Woche. Da die Corona*-Pandemie aber noch nicht vorbei sei, müsse weiter vorsichtig agiert werden. Deshalb werde künftig für den gesamten Einzelhandel im Land das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben. Welche Lockerungen es für Sport- und Kulturveranstaltungen geben soll, verrät fuldaerzeitung.de*.

2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Ausgenommen waren von der 2G-Pflicht in Hessen bislang Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelmärkte oder Apotheken. Es mache nun keinen Sinn mehr, zwischen Geschäften des Grundbedarfs und den übrigen Einzelhändlern zu unterscheiden, erklärte Bouffier. Außerdem stehe die Branche unter einem enormen Druck. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA