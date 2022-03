40 Stunden unterwegs: 17-Jähriger schildert Flucht aus der Ukraine

Der 17-jährige Anton Kyselyov flüchtete aus seinem Wohnort Kiew. (Symbolbild) © Alejandro Martínez Vélez/dpa

Seitdem Soldaten aus Russland auf Befehl von Wladimir Putin die Ukraine angreifen, flüchten Hunderttausende. Auch ein Arzt-Sohn aus dem Main-Kinzig-Kreis. Mehr darüber lesen Sie in diesem Artikel:

Kiew/Schlüchtern - Anton Kyselyov wirkt gefasst und ruhig. Nichts deutet darauf hin, was der 17-Jährige in den vergangenen Tagen durchmachen musste. Der Abiturient hat eine knapp 40-stündige Flucht aus Kiew hinter sich. Nun ist er bei seinem Vater Andriy in Sicherheit.

Es ist bereits der zweite Krieg, den der 17-Jährige miterlebt

„Ich habe versucht, Möglichkeiten, Wege aus der Stadt für ihn zu finden", berichtet Andriy Kyselyov, sichtlich betroffen von den Ereignissen der vergangenen Tage. Eine Flucht mit dem Auto ist nicht mehr möglich, also fällt die Wahl auf die Bahn. „Die Züge nehmen so viele Leute wie möglich mit, auch ohne Fahrkarten", weiß Anton.