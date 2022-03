Inflation und Ukraine-Krieg beeinflussen Einkäufe - Diese Notfall-Produkte werden stark nachgefragt

Inflation und Ukraine-Krieg beeinflussen das Kaufverhalten der Menschen. © Arne Dedert/dpa

Inflation und Ukraine-Krieg stellen den Handel vor neue Herausforderungen: Produktions- und Transportkosten steigen, und die Kundschaft zögert. Geschäfte nehmen die Situation unterschiedlich wahr. Welche Produkte besonders stark nachgefragt werden, lesen Sie hier:

Fulda - Für den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Fulda*, Michael Konow, steht außer Frage, dass die Preissteigerungen an der Zapfsäule derzeit den Geldbeutel aller belasteten. Hinzu komme, dass der Ukraine-Krieg zu Zurückhaltung im Einkaufsverhalten führe. „Selbst in Reisebüros, wo die Nachfrage zuletzt wieder anstieg, ist sie jetzt wieder gebremst“, sagt Konow. Gerade Outdoor-Läden profitieren jedoch von der Krise. Welche Notfall-Produkte dort nachgefragt werden, berichtet fuldaerzeitung.de*.

Während viele Geschäfte Zurückhaltung beim Einkauf spüren, sieht es bei einem Modeshaus, welches sich auf Festtagsmode spezialisiert hat, anders aus. „Wir haben beim Kaufverhalten keine Veränderung feststellen können“, sagt Klaus-Dieter Mützel, der Geschäftsführer des Modezentrums „Mützel“. „Die Kunden, die extra den Weg zu unserer Filiale auf sich nehmen, zögern nicht, wenn sie etwas kaufen wollen“, fügt er hinzu. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.