Ursache gibt Rätsel auf: 19-Jähriger verbrennt im Mietwagen

Von: Thomas Thiele

Teilen

Die Polizei war bei Hümme im Einsatz. Unser Foto zeigt ein Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Bei einem schweren Unfall im Kreis Kassel ist ein 19-jähriger Mann gestorben. Seine Identität war zunächst unklar.

Hofgeismar/Trendelburg – Nach einem schweren Verkehrsunfall war die Bundesstraße 83 zwischen Hofgeismar-Hümme und Trendelburg-Stammen am Dienstag über vier Stunden lang gesperrt. Ein gemieteter Kleintransporter war gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen, der Fahrer war darin eingeschlossen.

Identität zuerst unklar

Bei dem Unfall war ein Mensch ums Leben gekommen, dessen Identität nicht gleich geklärt werden konnte. Am Nachmittag meldete die Polizei dann, dass es sich um einen 19-jährigen Mann aus Polen handelte. Zunächst konnte nicht festgestellt werden, ob es sich bei dem Verunglückten um den Fahrzeugmieter oder eine andere Person handelte. Der Fahrer war in dem Auto verbrannt und nicht mehr zu erkennen, wie es an der Unfallstelle hieß. Die Untersuchung des Unfallhergangs, die Bergung des Toten und das Räumen der Unfallstelle benötigte erhebliche Zeit. Eine Gutachterin soll den Unfallhergang rekonstruieren, wie hna.de berichtet.

Der Unfall ereignete sich auf dem breit ausgebauten Straßenstück in Fahrtrichtung von Hümme nach Stammen. Dort war der Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und dann gegen einen Baum neben der Fahrbahn geprallt. Dabei wurde die Fahrerkabine total zerstört, der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeschlossen, wo offenbar sofort ein Brand ausbrach. Ersthelfer konnten den Mann nicht mehr aus dem bereits voll brennenden Fahrzeug befreien, so dass er in dem brennenden Auto starb. Die Ersthelfer erlitten einen Schock und wurden seelsorgerisch betreut.



Keine Bremsspuren

Auf der Fahrbahn waren nach ersten Informationen keinerlei Spuren von Ausweich- oder Bremsmanövern zu entdecken. Lediglich im Gras neben der Fahrbahn war eine schnurgereade Reifenspur auszumachen.



Feuerwehren aus mehreren umliegenden Orten, darunter Sielen, Trendfelburg, Hofgeismar, Hümme und Langenthal, kamen zum Einsatzort. Sie löschten den Brand, sperrten die Zufahrten ab und halfen bei der Bergung. Die Polizei war mit drei Fahrzeugen vor Ort, zudem Rettungsdienste, die dem Verunglückten aber nicht mehr helfen konnten.



Zeugen gesucht

Direkte Zeugen für den Unfall gab es nicht. Auch der genaue Unfallzeitpunkt etwa gegen 9.45 Uhr war zunächst unklar. Falls Zeugen den weißen Kleintransporter gesehen haben, sollten sie sich an die Polizei in Hofgeismar 05671/9928-0 wenden.

Bei einem Unfall im Kreis Kassel wurde erst kürzlich ein Rollerfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.