Schwerer Unfall auf der A49 - Frau rettet sich in letzter Sekunde aus brennendem Auto

Unfall auf der A49 nahe der Anschlussstelle Borken. Ein Fahrzeug brennt komplett aus. © Mark Pudenz.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A49 im Schwalm-Eder-Kreis Bereich der Anschlussstelle Borken werden drei Personen verletzt.

Borken – Zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen, kam es am Freitagmittag (3. Februar) auf der A49 im Bereich der Anschlussstelle Borken. Eine Frau konnte noch in letzter Sekunde ihr brennendes Fahrzeug verlassen.



Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am Freitagmittag auf der A49 zwischen Borken und Wabern. Nach ersten Informationen beabsichtigte ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf die A49 im Bereich Borken aufzufahren. Eine aus Richtung Schwalmstadt kommende 56-jährige Verkehrsteilnehmerin beabsichtigte den Auffahrenden Lkw zu überholen. Dabei übersah sie offenbar den rückwärtigen Verkehr. Die Frau scherte mit ihrem Kleinwagen aus. Ein 19 jähriger Mercedesfahrer, welcher mit erhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Neuental angefahren kam, konnte trotz einer Notbremsung ein Auffahren nicht verhindert.

Schwerer Unfall auf A49: Schwalmstädterin wird mit ihrem Fahrzeug quer über Fahrbahn geschleudert

Durch den heftigen Heckeinschlag wurde die Schwalmstädterin mit ihrem Fahrzeug quer über die Fahrbahn geschleudert und schlug in der Leitplanke ein. Das Fahrzeug kam mit der Fahrerseite an der Schutzplanke zum Stehen und ging unmittelbar in Flammen auf. Obwohl sich die 56-Jährige verletzte, konnte sie ihr Fahrzeug in letzter Sekunde noch eigenständig verlassen. Nur wenige Sekunden später stand der Kleinwagen in Vollbrand.

Der 19-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer kam rund 150 Meter weiter mit ihrem Fahrzeug zum Stehen. Alle drei beteiligten Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in Krankenhäuser nach Fritzlar und Kassel. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Die A49 war während der Rettungs-, Bergungs- und Löschmaßnahmen für rund zwei Stunden voll gesperrt. (mpu)

