Unfall auf der Autobahn 5: Autofahrerin schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine 55-jährige Autofahrerin ist in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 5 auf ein Streufahrzeug aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Autofahrer müssen sich daher im Wetteraukreis am frühen Montagmorgen auf Verzögerungen einstellen: Aufgrund der Aufräumarbeiten wurde die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel zeitweise komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Ober-Mörlen - Es habe sich ein Stau gebildet. Die Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Der Fahrer des Streufahrzeugs habe einen Schock erlitten. dpa