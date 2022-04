Mann steigt wegen Streit über Politik auf der Autobahn aus - und wird von Auto erfasst

Auf einer Autobahn in der Nähe der Metropole Frankfurt wurde ein 32-Jähriger von einem Auto erfasst (Symbolbild). © Manfred Segerer/Imago

Nach einen Streit über „politische Themen“ hat ein 32-Jähriger auf einer Autobahn bei Frankfurt am Main das Auto verlassen und wurde von einem anderen Wagen erfasst.

Frankfurt am Main - Ein 32-jähriger Mann ist bei dem Unfall auf der Autobahn am Sonntagmorgen schwer verletzt worden, erklärte die Polizei in der hessischen Metropole am Montag (18. April). Nähere Angaben zum Streitgegenstand machte sie nicht.

Streit über politische Themen eskaliert: Betrunkener Passagier wird handgreiflich und steigt dann aus

Laut den Beamten war der 32-Jährige als Fahrgast im Auto eines 23-jährigen „Fahrdienstleisters“ unterwegs. Während der Fahrt auf der Autobahn 661 gerieten der betrunkene Passagier und der Fahrer demnach „über politische Themen in Streit“. Nachdem der Fahrgast seinen Chauffeur mit der flachen Hand in den Nacken geschlagen hatte, hielt dieser an der Anschlussstelle Kaiserlei am Fahrbahnrand. Der 32-Jährige stieg aus.

Mann überquert die Fahrbahn und wird dabei von einem Auto erfasst

Anschließend überquerte der Mann laut Polizei die Autobahn, kehrte an der Mittelleitplanke um und lief über die Fahrbahnen zurück. In diesem Moment wurde er vom Auto einer 47-Jährigen erfasst, die sich glücklicherweise mit relativ langsamer Geschwindigkeit einer Autobahnauffahrt näherte. Der 32-Jährige kam in ein Krankenhaus.

