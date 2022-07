Unfall in der Mittagspause: Fliegendes Bügeleisen verletzt Fußgängerin

Von: Jakob Koch

Diesen Tag wird eine Frau in Hessen nicht so schnell vergessen. Sie wurde plötzlich von einem Bügeleisen getroffen.

Gelnhausen – Die Fußgängerin war gerade in Gelnhausen im hessischen Main-Kinzig-Kreis unterwegs, als sie von einem durch die Luft fliegenden Bügeleisen getroffen und verletzt worden war, berichtet op-online.de.

„Ein privater Dienstleistungsbetrieb hatte gegen 12.30 Uhr mit einem Mähfahrzeug eine Böschung geschnitten; dabei wurde das im Gras liegende und offenbar regelwidrig entsorgte Bügeleisen aufgewirbelt, wobei es offensichtlich so unglücklich durch die Luft flog, dass es die Frau aus Gründau am Rücken traf, als sie gerade Mittagspause machte und über die Brücke lief“, teilte die Polizei in Offenbach am Mittwoch mit.

Unfall in Gelnhausen: Verdacht auf einen Bruch des Schulterblatts

Unfall in Gelnhausen: Eine Fußgängerin wurden von einem Bügeleisen getroffen (Montage) © Jochen Tack / Imago

Die Passantin sei am Rücken getroffen worden. Sie wurde mit Verdacht auf einen Bruch des Schulterblatts in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Vorfall vor Ort aufgenommen. (jkk/dpa)

