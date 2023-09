Ex-Basketballer vermisst: Segler nach Unwetter auf Mallorca verschwunden

Von: Ralf Waldschmidt

Teilen

Ein Segelboot (Symbolfoto) © Marc Schueler/Imago

Auf Mallorca werden zwei deutsche Segler vermisst. Laut Medienberichten soll es sich dabei um einen früheren Gießener Bundesliga-Basketballer und dessen Sohn handeln.

Gießen/Mallorca - Seit dem vergangenen Montag werden auf der Baleareninsel Mallorca zwei deutsche Segler vermisst. Dabei soll es sich nach übereinstimmenden Berichten von Bild.de und RTL online um einen 53-jährigen Hessen und dessen 19-jährigen Sohn handeln. Die beiden sollen zu einer 90 km langen Tour von Cala D’Or auf Mallorca nach Cala Galdana auf Menorca in See gestochen sein. Offenbar gerieten die beiden Hessen in ein schweres Unwetter, welches über die Mittelmeerinseln hinwegfegte.

Seitdem fehlt jede Spur von Boot und Besatzung. Seenotrettung und weitere Einsatzkräfte befinden sich seit Tagen auf und unter Wasser sowie aus der Luft auf Vermisstensuche. Die Bilder vom Unwetter auf Mallorca hatten am Wochenende für Aufsehen gesorgt und waren auch in den deutschen Medien ein großes Thema. Es gab Regenfälle mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter und Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Am Flughafen sowie am Hafen von Palma herrschte Chaos.

Gießener Ex-Basketballer nach Unwetter auf Mallorca verschwunden

Wie Bild.de und RTL online eingehender berichten, soll es sich bei den Vermissten mutmaßlich um den früheren Bundesliga-Basketballer Jan B. und dessen Sohn handeln. Jan B., der mittlerweile Leiter einer Tierklinik in Frankfurt ist, war zu seinen Profizeiten beim MTV 1846 Gießen und beim TV Lich aktiv, sein 19-jähriger Sohn spielt aktuell bei den Falcons Bad Homburg.

Vom ehemaligen Club TV Lich erfolgte auf telefonische Nachfrage keine Rückmeldung, in der Kalbacher Tierarztpraxis wollte man sich zur Vermisstenmeldung nicht äußern.

Nach Informationen von RTL online haben die Rettungskräfte vor Ort ihre Suche auch am Donnerstag fortgesetzt. Mit jeder Stunde, die ohne ein Lebenszeichen der beiden vergeht, sinken zwar die Chancen, die Hessen noch lebend finden zu können. Die Hoffnung aber hat man nicht aufgegeben.

»Wir hoffen so sehr, dass sie noch gefunden werden, vielleicht nur abgetrieben wurden, ihre Schwimmwesten anhaben und alles noch gut ausgeht«, wird Stefan Röske, der Chef vom Boots-Charter »Mallorca Bootcharter S.L.« auf Bild.de zitiert. (ra)