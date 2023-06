„Akute Überhitzung“: Kleinkind stirbt in Auto - Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Vater

Von: Sebastian Richter

Teilen

Im Kreis Gießen kommt ein 18 Monate altes Kleinkind zu Tode. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Vater wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Wettenberg - Im Kreis Gießen hat sich ein tragischer Vorfall ereignet: Ein 18 Monate altes Kind ist in einem abgestellten Auto gestorben. Die Obduktion ergab, dass das Kleinkind an „akuter Überhitzung“ starb, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Gießen in einer gemeinsamen Mitteilung berichten.

Das tote Kleinkind wurde am Mittwochnachmittag (21. Juni) in einem Industriegebiet in Wettenberg gefunden. „Offenbar hatte der Vater den Jungen am Morgen versehentlich in seinem Fahrzeug zurückgelassen“, heißt es in der Pressemitteilung. Gegen den 37-jährigen Mann aus dem Kreis Gießen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung“ eingeleitet, heißt es weiter.

In Wettenberg stirbt ein Kleinkind in einem Auto an Überhitzung. © David Inderlied/dpa/Illustration

Kleinkind stirbt im Kreis Gießen: Details noch unklar

Details nannten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst nicht. Weitere Angaben zum tragischen Vorfall und den „persönlichen Verhältnissen der Beteiligten“ können derzeit „aus Pietätsgründen und zum Schutze der Familie des verstorbenen Kindes“ nicht gemacht werden, so die Pressemitteilung.

Autos können im Sommer schnell zur Hitzefalle werden. Schon nach wenigen Minuten steigt die Innentemperatur stark an. Dabei muss es draußen nicht einmal wirklich heiß werden: Schon bei 20 Grad Celsius Außentemperatur heizt sich der Innenraum eines Autos nach einer halben Stunde auf 36 Grad auf. Bei 30 Grad sind es nach einer halben Stunde 46 Grad - und nach einer Stunde bis zu 56 Grad.

„Hitze gefährdet die Gesundheit. In der Folge des Klimawandels kommt es zu mehr heißen Tagen mit Temperaturen mehr 30 Grad Celsius und längeren und intensiveren Hitzeperioden – auch in Deutschland“, hieß es anlässlich des Hitzeaktionstags am 14. Juni von den Initiatoren. Der bundesweite Aktionstag wurde von der Bundesärztekammer und der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit ins Leben gerufen. (spr)