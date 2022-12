„Absolute Verantwortungslosigkeit“: Kaninchen bei eisiger Kälte ohne Essen im Wald ausgesetzt

Tierheim

Von Jana Ballweber schließen

Die Verantwortlichen im Tierheim Münster sind entsetzt: Fünf Kaninchen wurden bei eisigen Temperaturen ohne Essen im Wald ausgesetzt. Nicht alle haben die Tortur überlebt.

Münster - Der Winter hat Einzug gehalten und das kalte Wetter stellt Menschen und Tiere wie jedes Jahr auf eine harte Probe. Wann immer möglich sucht sich jedes lebendige Wesen einen kuscheligen Platz, an dem es sich aushalten lässt.

Umso schockierter waren die Verantwortlichen des Tierheims in Münster bei Dieburg, als eine Frau eine Schachtel bei ihnen ablieferte, die sie im Wald gefunden hatte. Der Inhalt: Fünf ausgesetzte Kaninchen, berichtet op-online.de.

+ Das Kaninchen hat die Tortur bei eisiger Kälte überlebt. © Facebook/Tierheim Münster bei Dieburg

Frau findet ausgesetzte Kaninchen ohne Essen in Kiste in Wald: Ein Tier tot

Die Frau hatte die Tiere im Wald zwischen Schaafheim und Babenhausen gefunden. Sie lagen ganz allein und ohne Essen in der eisigen Kälte. Vier der Kaninchen überlebten die Tortur, doch für eines der Tiere kam jede Hilfe zu spät.

Das Tierheim spricht in einem Post auf Facebook von „absoluter Verantwortungslosigkeit“ den Tieren gegenüber.

Das Tierheim sucht für die Kaninchen jetzt ein neues Zuhause. Für zwei Wochen geht es für die Kaninchen jetzt erstmal in Quarantäne, im Anschluss freuen sie sich aber über verantwortungsvolle Hände.

Wichtig ist den Verantwortlichen, dass die Tiere genug Platz bekommen: „Bitte bedenken Sie, dass einem Kaninchenpärchen mindestens 6 Quadratmeter Gehegefläche zur Verfügung gestellt werden müssen.“

+ Die geretteten Kaninchen suchen ein neues Zuhause. © Facebook/Tierheim Münster bei Dieburg

Tierheim Münster sucht für ein neues Zuhause für die ausgesetzten Kaninchen

Wer Interesse hat, die Kaninchen zu adoptieren kann sich nach Ablauf der Quarantäne-Zeit per E-Mail an mail@kreistierheim-münster-hessen.net an der Tierheim wenden.

Auch das Tierheim Hanau sucht derzeit ein neues Zuhause für einige Bewohner. Hund Bruno wartet zum Beispiel schon seit acht Monate auf eine liebevolle, neue Familie. (Jana Ballweber)

Rubriklistenbild: © Facebook/Tierheim Münster bei Dieburg