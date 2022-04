Osterfeuer eingestürzt: ein Toter und sieben Verletzte

Von: Philipp Daum

Weiträumig abgesperrt: Das Osterfeuer in Wirmighausen ist zusammengestürzt und klemmte Personen ein. Sieben Personen erlitten zum Teil erhebliche Verletzungen, ein Mensch kam ums Leben. © HPO-Media

Im Diemelseer Ortsteil Wirmighausen ist am Karsamstag, 16. April, gegen 17.30 Uhr das Osterfeuer zusammengestürzt. Dabei ist eine Person tödlich verletzt worden.

Diemelsee - In Wirmighausen wird das Osterfeuer traditionell am Ostersonntag entzündet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am späten Samstagabend mitteilte, war beim Aufbau des Osterfeuers am Samstag die bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion zusammengebrochen und hatte dabei mehrere Personen unter sich begraben.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam für einen 31-jährigen Mann aus Wirmighausen jede Hilfe zu spät. Er starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Einsatzort, wie hna.de berichtet*.

Weitere sieben männliche Personen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wurden teilweise erheblich verletzt und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser nach Korbach, Bad Arolsen und Kassel gebracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehren der Gemeinde Diemelsee, des DRK Waldeck-Frankenberg und ein Kriseninterventionsteam waren an der Unfallstelle im Einsatz, die weiträumig abgesperrt wurde. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Waldeck Frankenberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (os/dau) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.