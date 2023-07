Lehrer betrachtet Reisebus auf Rastplatz genauer - dann ruft er die Polizei

Von: Erik Scharf

Die Rückfahrt einer Studiengruppe nach Hessen endet auf einem Rastplatz in Thüringen auf ungewöhnliche Weise. Ein Lehrer hatte den richtigen Riecher.

Weimar – Auf einer Studienfahrt sollen junge Leute im besten Fall ihren Horizont erweitern. Was allerdings eine Gruppe aus Hessen am Freitag auf der Rückfahrt erlebte, dürfte kaum auf der Agenda gestanden haben – besonders schnell vergessen werden sie die kuriose Situation aber sicher nicht.

Was war passiert? Ein Bus, der 41 Studenten und drei weitere Lehrer beförderte, war auf der A4 auf dem Rückweg von einer Studienfahrt von Berlin nach Hessen. Offenbar hatte einer der Lehrer während der Pause auf dem Parkplatz der Raststätte Eichelborn-Nord (zwischen Weimar und Erfurt) sich das Fahrzeug etwas genauer angeschaut. Kurz darauf informierte er die Polizei über „erhebliche technische Mängel an einem Reisebus“, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt.

Auf der Raststätte Eichelborn (Thüringen) wird für eine Studiengruppe die Rückfahrt nach Hessen auf ungewöhnliche Weise unterbrochen. (Archivfoto) © bonn-sequenz/Imago

Keine Plakette nach HU – Busfahrer mit Studiengruppe aus Hessen fährt trotzdem weiter

Der Lehrer konnte den Busfahrer dazu überreden, auf die Polizei zu warten. Und das offensichtlich gute Gespür des Lehrers für Schummeleien und Betrügereien täuschte ihn nicht, wie sich auf besonders krasse Weise herausgestellt hat.

Denn: Der Bus hätte überhaupt nicht losrollen dürfen. Am Donnerstag fiel der Bus noch durch die Hauptuntersuchung. „Die eingehende Kontrolle durch die Kontrollgruppe gewerblicher Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen bestätigte die erheblichen technischen Mängel an dem Reisebus aus Rheinland-Pfalz“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Trotz der Tatsache, dass dem 37-jährigen Fahrer aus Baden-Württemberg keine Hauptuntersuchungsplakette erteilt wurde, wollte er die Studiengruppe mit dem Bus nach Hessen zurück bringen. Neben verschiedenen anderen technischen Defekten wurden laut Angaben der Polizei Probleme mit zwei Reifen der Antriebsachse in Form von Auswaschungen, der Luftfederung und dem elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP) festgestellt.

Busfahrer verstößt gegen Lenk- und Ruhezeiten

Des Weiteren wurden erhebliche Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers innerhalb der letzten vier Wochen festgestellt. Die Weiterfahrt mit den Fahrgästen wurde daher untersagt, bis ein Ersatzbus eintraf. Gegen den Fahrer und den Halter des Busses wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet. (esa)

