Tagelang in Schacht gefangen: Feuerwehr rettet Eichhörnchen

Von: Erik Scharf

Zwei Feuerwehrmänner aus Viernheim (Kreis Bergstraße) müssen sich am Montag (02. Mai) als Tierretter beweisen. Eichhörnchen sind in Not geraten.

Viernheim - Die Feuerwehr und der Tierschutzverein haben in Vierheim (Kreis Bergstraße) zwei Einhörnchen aus einem Lichtschacht gerettet. Die kleinen Nager saßen vermutlich schon mehrere Tage fest, wie die Einsatzkräfte auf Facebook mitteilten.

Einem aufmerksamen Passanten war am Montag (02. Mai) die missliche Lage der Eichhörnchen aufgefallen. Der Mann rief daraufhin auf der Feuerwache an, wo sogleich zwei Kameraden mit dem Einsatzleitwagen in die Hügelstraße ausrückten, wie op-online.de berichtet.

Eichhörnchen sitzen in einem Lichtschacht in Viernheim (Kreis Bergstraße). Doch jetzt bekommen sie Hilfe. © Björn Habel/5vision.media

Kreis Bergstraße: Gerettete Eichhörnchen aus Viernheim werden ausgesetzt

Auch eine Helferin vom Tierschutzverein eilte an den Ort des Geschehens. „Ein paar geübte Handgriffe und etwas Geduld waren erforderlich, ehe die Nager in einen Käfig gesetzt werden konnten“, berichtete die Feuerwehr zur Tierrettung.

Rund eine Stunde dauerte der ungewöhnliche Rettungseinsatz in Viernheim. Jetzt soll eine Eichhörnchen-Fachfrau die beiden Braunpelze wieder aufpäppeln und anschließend in der Natur aussetzen.

Kein Entkommen aus eigener Kraft: Eines der gefangenen Eichhörnchen. © Björn Habel/5vision.media

Hilfe für Eichhörnchen: Im Main-Kinzig-Kreis gibt‘s eine Auffangstation

Dass Tierfreunde in Not geratene Eichhörnchen umsorgen, kommt immer wieder vor – insbesondere bei Jungtieren. Mancherorts gibt es sogar eigene Auffangstationen für die Nager, beispielsweise in Oberrodenbach im Main-Kinzig-Kreis. (red/ag)