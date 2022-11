Warmwasser eiskalt abgestellt: RTL zeigt Bericht über abgehärtete Fußballer

Sportlern im Kreis Fulda wurde das Warmwasser abgestellt. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

In der Energiekrise gilt es zu sparen. Betroffen sind davon auch Sportler. RTL berichtet im Reportagemagazin „Extra“ von der unbefriedigenden Duschsituation bei einem Fußballverein. Mehr dazu lesen Sie hier:

Großenlüder - Betroffen vom Energiesparen sind nicht nur Rathäuser, Dorfgemeinschaftshäuser und diverse andere Bauten, sondern auch Sporthallen. Kalt duschen, weniger heizen und zwei Pullover übereinander tragen – so lassen sich die Kosten für Energie reduzieren. Manchmal erfolgt das Frieren jedoch unfreiwillig. So etwa bei den zahlreichen Sportlern, die in den Hallen des Landkreises Fulda kalt duschen müssen. Genau das ist für die Fußballer von Teutonia Großenlüder Alltag.

Wie der Verein und die Spieler zu der Situation stehen, verrät fuldaerzeitung.de.

Am 8. November war indes RTL mit einem Redakteur und zwei Kameramänner auf dem Sportgelände der Teutonen zu Besuch. Sie hatten sich angekündigt, um Leidensgenossen zu finden. Der Privatsender versucht nicht zuletzt durch die Reihe „Das Jenke-Experiment“ immer wieder die körperliche Reaktion auf Extremsituationen darzustellen. Der Beitrag soll in der „Extra“-Sendung am Montag, 21. November, um 22.35 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt werden.