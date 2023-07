Wetter-Fazit im Juni: Viel Sonne, hohe Temperaturen und ein heftiges Unwetter

Von: Robin Kunze

Sonnenstunden ohne Ende, ungewöhnliche hohe Temperaturen und alarmierend wenig Niederschlag: Das Juni-Wetter gestaltete sich laut DWD in Hessen extrem.

Offenbach - Satte 315 Stunden Sonnenschein gab es im Juni in Hessen. Das besagt die vorläufige Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Sitz in Offenbach. Diese Zahl sei ungewöhnlich hoch und deute auf einen neuen Rekord für das Bundesland hin, wie der DWD am Donnerstag nach ersten Auswertungen seiner Messstationen mitteilte. Zum Vergleich: Der Wert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegt bei nur 192 Sonnenstunden.

Auch die Temperaturen seien ungewöhnlich hoch gewesen, so der DWD. Der Juni 2023 habe Hessen in der Fläche im Mittel auf 19,1 Grad erwärmt. Das seien 3,9 Grad mehr als der entsprechende Wert aus der Referenzperiode. Das machte Hessen zu einem der wärmsten Bundesländer, denn der Durchschnittswert für Deutschland betrug im Juni 18,5 Grad (mit einem Plus von 3,1 Grad).

Damit bahnt sich laut der Meteorologen möglicherweise der drittwärmste Juni in Hessen seit Beginn der Messung an. Eine Temperatur von 30 Grad oder mehr seien in Frankfurt an zehn Tagen gemessen worden. Den Spitzenwert habe es am 22. Juni gegeben: 34 Grad zeigte das Thermometer in Mittel- und Südhessen.

Juni-Wetter in Hessen: Nach der Hitze bringen die heftigen Unwetter den Umschwung

Sonnenstunden satt gabs im Juni nicht nur Frankfurt, sondern in ganz Hessen. Zudem war es ungewöhnlich warm und trocken. © Boris Roessler / dpa

Für einen Wetterumschwung in Hessen seien dann die teils heftigen Unwetter verantwortlich gewesen. Über Kassel zog etwa eine Superzelle hinweg, die zahlreiche Schäden anrichtete und für Überflutungen sorgte. Auch andere Regionen hatten mit heftigen Gewittern zu tun, Tornadoverdachtsfälle seien jedoch nicht bestätigt worden.

Regen habe es im Juni insgesamt in Hessen nur in sehr geringen Mengen gegeben. Die Folge war große Trockenheit in vielen Landkreisen. In der Fläche habe es in Hessen mit 38 Litern pro Quadratmetern nicht mal die Hälfte des für diese Jahreszeit zu erwartenden Niederschlags gegeben. Dieser Wert würde normalerweise bei 80 Liter pro Quadratmeter liegen.

Diese ungewöhnlichen Werte gelten nicht nur für den Juni in Hessen. Laut DWD sei es der zweitsonnigste Juni in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Zudem habe man zum 14. Mal in Folge einen zu warmen Junimonat gemessen. Anders als in Hessen habe es jedoch teilweise Starkregen in der nördlichen Mitte Deutschlands gegeben. (dpa/rk)