Neben Schule: Passantin findet Toten am Paddelteich in der Wetterau

Teilen

Eine Fußgängerin entdeck am Paddelteich in Nidda (Wetteraukreis) einen toten 57-Jährigen. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus.

Nidda - Schreck am Schulzentrum: Am Mittwochmorgen entdeckte eine Passantin eine leblose männliche Person an einer Parkbank am Paddelteich neben dem Gymnasium in Nidda.

Am Mittwoch entdeckte eine Passantin eine leblose männliche Person an einer Parkbank am Paddelteich neben dem Gymnasium in Nidda. © Isabell Reißer

Es war um 7.40 Uhr, als die Passantin am Paddelteich vorbeikam und den Mann an einer Parkbank entdeckte. Sie alarmierte die Polizei, ein Arzt konnte daraufhin nur noch den Tod des 57 Jahre alten Mannes aus Nidda feststellen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten einen Sichtschutz auf, um den Platz nahe der Schule abzuschirmen, berichtet kreis-anzeiger.de.

Toter am Paddelteich in der Wetterau: Identität des Mannes ist der Polizei bekannt

Was ist passiert? Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen gibt es bislang nicht, informiert Polizeisprecherin Corina Weisbrod auf Anfrage dieser Zeitung. Die Staatsanwaltschaft werde nun entscheiden, ob eine Obduktion vorgenommen werde. »Im Moment gehen wir eher von einem Unfall aus«, berichtet die Polizeisprecherin. Die Identität des Mannes ist der Polizei bekannt, er hat einen festen Wohnsitz in Nidda. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (myl)

In Echzell (Wetteraukreis) wird am Dienstag (28. Februar) ein 25-Jähriger mit zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen aufgefunden. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr.