Unbekannter verfolgt Frau, entblößt sich und bedrängt sie

Im hessischen Wetzlar ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Ein aufmerksamer Autofahrer verhinderte womöglich Schlimmeres.

Wetzlar - Ein Unbekannter hat in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) eine Frau verfolgt, sich vor ihr entblößt und versucht, sie anzufassen. Wie die mittelhessische Polizei mitteilte, lief der spätere Täter der 32-Jährigen am frühen Sonntagmorgen (2. Oktober) vom Wetzlarer Bahnhof aus zur Bushaltestelle in der Dammstraße hinterher.

Zunächst habe er nach Zigaretten gefragt, als er die nicht bekam, habe der Mann plötzlich seine Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil entblößt. Außerdem habe er mehrfach versucht, nach der Frau zu greifen. Als ein Autofahrer, der auf die Situation aufmerksam geworden war, anhielt, sei der Unbekannte geflüchtet, so die Schilderungen, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

In Wetzlar bedrängt ein Unbekannter am Sonntag (2. Oktober) eine Frau. © IMAGO / Rolf Poss

Sexueller Übergriff in Wetzlar: Polizei sucht Zeugen

Die 32-Jährige aus Ehringshausen kam laut Polizei mit „einem Schrecken davon“. Sie sagte aus, der Täter sei dunkelhäutig, etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen. Angehabt habe er eine weiße Jacke und dunkle Jeans. Außerdem soll er eine Tasche des Kleidungsdiscounters „Kik“ mit sich geführt haben.

Die Polizei in Wetzlar ermittelt. Gegen den Unbekannten besteht der Verdacht der sexuellen Nötigung sowie exhibitionistischer Handlungen. Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen oder dem Vorfall in der Dammstraße machen kann, ist gebeten, sich unter der Telefonnummer 06441/9180 bei den Beamten zu melden. (ag/red)

Einen sexuellen Übergriff registrierte die Polizei zuletzt nach einer Tanzveranstaltung im benachbarten Kreis Gießen. Den Tatverdächtigen konnte sie zunächst ebenfalls nicht fassen.